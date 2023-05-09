Bakan Soylu HDP ile kol kola girmenin Amerika'yla işbirliği yapmak olduğunu açıkladı: Bu seçim bay bay Kemal'le yapılan bir seçim değildir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tvnet canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Batı'da seçim olurken bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargılandığını açıklayan Soylu, "Amerika bunları fonluyor. Macaristan'da da yapıldı Bulgaristan'da da yapıldı. Türkiye bu oyunu değiştirdi. Biz seçimimizi Amerika ve uzantılarıyla beraber yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Kim HDP ile kim kol kola girmek istiyorsa esas hedefi Amerika'yla işbirliğidir
14 Mayıs seçimlerine dışarıdan müdahil olduğunu belirten Soylu, "Bu seçim bay bay Kemal'le yapılan bir seçim değil. Bu seçim kendini bitirmiş bir Akşener'le yapılan bir seçim değil. Bu seçimin konusu içerisi değil, bu seçimin konusu dışarısı. Amerikan Başkanı Biden, her şeyi konuşuyor." dedi. Soylu, ABD'nin Türkiye'de bir terör örgütü kurmak istediğini belirterek, " Türkiye'de kim HDP ile kim kol kola girmek istiyorsa esas hedefi Amerika'yla işbirliği yapmaktır. Kim yapıyorsa yapsın esas hedef Amerika'dır. Bu zamana kadarki CHP Cumhurbaşkanı adaylarının HDP'ye yaklaşım şekline bakın. Amerika bu işin patronajındadır. Almanya kullanıldığı hiçbir konuda inisiyatif sahibi değildir." ifadelerini kullandı.