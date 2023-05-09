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Seçim

Bakan Soylu HDP ile kol kola girmenin Amerika'yla işbirliği yapmak olduğunu açıkladı: Bu seçim bay bay Kemal'le yapılan bir seçim değildir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tvnet canlı yayınında Batı'da seçim olurken bile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığını belirterek, "Bu seçim bay bay Kemal'le yapılan bir seçim değil. Bu seçim kendini bitirmiş bir Akşener'le yapılan bir seçim değil. Bu seçimin konusu içerisi değil, bu seçimin konusu dışarısı." şeklinde konuştu. Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ilişkilerine değinen Soylu, "Türkiye'de kim HDP ile kim kol kola girmek istiyorsa esas hedefi Amerika'yla işbirliği yapmaktı" dedi.

00:35 . 9/05/2023 Salı
Yeni Şafak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tvnet canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Batı'da seçim olurken bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargılandığını açıklayan Soylu, "Amerika bunları fonluyor. Macaristan'da da yapıldı Bulgaristan'da da yapıldı. Türkiye bu oyunu değiştirdi. Biz seçimimizi Amerika ve uzantılarıyla beraber yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kim HDP ile kim kol kola girmek istiyorsa esas hedefi Amerika'yla işbirliğidir

14 Mayıs seçimlerine dışarıdan müdahil olduğunu belirten Soylu, "Bu seçim bay bay Kemal'le yapılan bir seçim değil. Bu seçim kendini bitirmiş bir Akşener'le yapılan bir seçim değil. Bu seçimin konusu içerisi değil, bu seçimin konusu dışarısı. Amerikan Başkanı Biden, her şeyi konuşuyor." dedi. Soylu, ABD'nin Türkiye'de bir terör örgütü kurmak istediğini belirterek, " Türkiye'de kim HDP ile kim kol kola girmek istiyorsa esas hedefi Amerika'yla işbirliği yapmaktır. Kim yapıyorsa yapsın esas hedef Amerika'dır. Bu zamana kadarki CHP Cumhurbaşkanı adaylarının HDP'ye yaklaşım şekline bakın. Amerika bu işin patronajındadır. Almanya kullanıldığı hiçbir konuda inisiyatif sahibi değildir." ifadelerini kullandı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tvnet ekranlarında açıkladı: Erzurum'da gerçekleşen olayla ilgili 16 gözaltı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Tvnet ekranlarında açıkladı: Erzurum'da gerçekleşen olayla ilgili 16 gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu tvnet canlı yayınında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erzurum'da yaşananları değerlendiren Soylu, "Bu şekilde bir hır çıkarmaya çalışıyorlar ama Ekrem İmamoğlu devletin gücünü bilmiyor. Bu olaylardan bir şey çıkmaz, olan olaylar olur. Benim usulüm şudur. Planlanan bir olay var mı? Aniden gelişmiş olay mı? Siyaset buna teşnedir. Muhtarlık seçimlerinde bile ani olaylar çıkabilir. Orada kafamızı karıştıran sadece bir kişi var. Bir uzman çavuş. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş. Adli kontrolle de serbest bırakılmış sanırım. Eğer bu şekilde bir miting yapılıyorsa provokasyona açıktır. Ben de yapıyorsam açık." dedi.



#Süleyman Soylu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yedili Masa
#CHP
#ABD
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