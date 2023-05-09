Bakan Soylu HDP ile kol kola girmenin Amerika'yla işbirliği yapmak olduğunu açıkladı: Bu seçim bay bay Kemal'le yapılan bir seçim değildir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuk olduğu tvnet canlı yayınında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erzurum'da yaşananları değerlendiren Soylu, "Bu şekilde bir hır çıkarmaya çalışıyorlar ama Ekrem İmamoğlu devletin gücünü bilmiyor. Bu olaylardan bir şey çıkmaz, olan olaylar olur. Benim usulüm şudur. Planlanan bir olay var mı? Aniden gelişmiş olay mı? Siyaset buna teşnedir. Muhtarlık seçimlerinde bile ani olaylar çıkabilir. Orada kafamızı karıştıran sadece bir kişi var. Bir uzman çavuş. FETÖ'yle daha önce irtibatlı ve iltisaklı olduğu tespit edilmiş. Adli kontrolle de serbest bırakılmış sanırım. Eğer bu şekilde bir miting yapılıyorsa provokasyona açıktır. Ben de yapıyorsam açık." dedi.