BBP Genel Başkanı Destici: Kılıçdaroğlu 'sana söz' seni sandığa gömeceğiz

İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı olan BBP Genel Başkanı Destici, seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum örgütlerine ziyaret etti. Sancaktepe’de bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek, işçilerle de bir araya gelen Destici, "Kürtler kardeşimiz, PKK bu devletin, ülkenin ve milletin düşmanıdır diyoruz. Onun için PKK ile iş birliği yapanlara sert tepki gösteriyoruz. Bu devletin varlığının, ülkesinin bütünlüğü ve kardeşliğinin yanında duran hiç kimse PKK başta terör örgütleriyle iş birliği yapamaz, yol yürüyemez. Bunu yapıyorsa onlara hizmet ediyor demektir" dedi.

"Terörün kökünü kazıyacağız"

Destici, "Her gün Kandil’den ve HDP’den Kılıçdaroğlu’nu destekleyen açıklamaları var. HDP’nin eş başkanı 14 Mayıs’tan sonra terörist başı Öcalan dahil bütün teröristler serbest bırakılacak, Diyarbakır milletvekili adayı özerkliği de Afrin’i de Türk ordusundan geri alacağız diyor, bir başkası İmralı’nın kapısını kıra kıra terörist başını çıkartacağız diyor. Biz de oturup bunları dinleyecek değiliz, 14 Mayıs’ta milletimizle birlikte sandıkta size gereken dersi vereceğiz ve terörün kökünü kazıyacağız" diye konuştu.

Millet İttifakı seçmenine çağrı

Türkiye’de ne kadar terörist ve uzantısı siyasi yapı varsa hepsinin Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini, buna rağmen ittifak ortağı Meral Akşener’in buna ses çıkarmadığını söyleyen Destici, “Bir Türk milliyetçisi, desteklediği cumhurbaşkanı adayı özerliği getireceğim, Suriye’nin kuzeyinde PKK devletini kabul edeceğim, Öcalan ve Demirtaş dahil tüm teröristleri çıkaracağım dediğinde gıkını çıkaramıyorsa onun ipi başkasının elindedir. Onun için ona, sen özde değil, sözde, fason milliyetçisin diyorum. Bunları söylüyorum, cevap vermek yerine hakaret ediyor. Sende yürek varsa, zerre kadar milli manevi duygulara sahipsen, ülkenin bütünlüğünü düşünüyorsan bu ülkenin devletine, bütünlüğüne ve milletin kardeşliğine göz dikenlere söz söylersin, bize değil” şeklinde konuştu.

Destici, Millet İttifakı çatısı altında seçime giren partilerin genel başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmek için CHP’nin yanında PKK’nın partisi HDP’nin oylarına talip olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Kendi çıkarları için cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan, milletvekili olabilmek için devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin kardeşliğini tehlikeye atıyorlar. Onlara da çağrımız şudur; gelin bu yanlışınızdan dönün, oyunuzu Cumhur İttifakı’na, Cumhurbaşkanımıza verin. Belki partinizin liderleri vermeyebilir, genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olma şehvetine, ihtirasına kapılmış olabilir, bakanlık hayali kurabilir, kimileri milletvekili olmayı garantiledikleri için ses çıkarmayabilir ama o partilere gönül veren kardeşlerimize diyorum; sizin adresiniz devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istiklal ve istikbalini önceleyen Cumhur İttifakı’dır ve Büyük Birlik Partisi’dir.”

"Oyları bölmeyelim"

Destici, cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın kazanma şansı olmadığını sözlerine ekleyerek, “Onlara oy verecek vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen Cumhurbaşkanımızın oylarını bölmeyelim, ilk turda cumhurbaşkanımızı seçerek emperyalistlere fırsat vermeyelim. Çünkü onlar seçimi ikinci tura bırakıp ülkemizi kaosa, karışıklığa sürüklemek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

"BBP Meclis'te olmalı"

BBP’nin Cumhur İttifakı çatısı altında baraj olmadan seçime gireceğini vurgulayan Destici, “Önümüzdeki dönemde Meclis’te özerklik konuşulacak, Suriye’nin kuzeyinde bir terör devleti konuşulacak. Türkiye’nin savunma sanayi ve ekonomik hamlelerini durdurmaya çalışacaklar. Onun için Büyük Birlik Partisi o Meclis’te güçlü bir şekilde var olmalıdır” diye konuştu.



