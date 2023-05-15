Berna Laçin'den seçim sonrası millete beddua etti: Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir

Türkiye dün, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Yayın yasaklarının kalkmasının ardından da sonuçlar açıklandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi önde tamamladı. Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi Berna Laçin ise bu sonuçların ardından tepki çeken açıklamalar yaptı.