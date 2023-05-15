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Seçim

Berna Laçin'den seçim sonrası millete beddua etti: Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir

Provokatif paylaşımları ile bilinen oyuncu Berna Laçin yine attığı tweet'le gündeme geldi. Cumhur İttifakı’nın resmi olmayan sonuçlara göre çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlanan seçimleri hazmedemeyen Laçin, vatandaşa beddua niteliğinde bir paylaşımda bulunarak, "Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir" dedi. Laçin'in paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı.

12:12 . 15/05/2023 Pazartesi
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Berna Laçin'den seçim sonrası millete beddua etti.

Berna Laçin'den seçim sonrası millete beddua etti.

Türkiye dün, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti. Yayın yasaklarının kalkmasının ardından da sonuçlar açıklandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi önde tamamladı. Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçisi Berna Laçin ise bu sonuçların ardından tepki çeken açıklamalar yaptı.


Sonuçları kabul etmeyen Berna Laçin, sosyal medya üzerinden paylaştığı tweet ile şoke etti.

Berna Laçin'den şaşırtan açıklama

Sosyal medya üzerinden siyaset yapan ve söylemleri ile birçok kişinin de tepkisini çeken Berna Laçin, seçim gecesini de boş geçmedi. Twitter üzerinden açıklama yapan Laçin, "Halklar müstehak oldukları şekilde yönetilir demişler, Allah müstehakımızı versin …" dedi.

Laçin'in paylaşımı sosyal medyada tepki topladı:



#berna laçin
#Kemal Kılıçdaroğlu
#millet ittifakı
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