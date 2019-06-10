Seçim Ortak yayında son durum
2019 YEREL SEÇİMİ

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ortak yayını hangi kanalda olacak? Ortak yayın ne zaman ve saati

Ortak yayında son durum

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayına çıkacakları televizyon kanalı ve tarihi merak ediliyor. Adayların çıkacakları kanal ve moderatör belli oldu. Binali Yıldırım'ın moderatörlük teklifine Uğur Dündar'dan olumsuz yanıt gelmişti. Öte yandan Yıldırım, "Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru" demişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu
Binali Yıldırım- Ekrem İmamoğlu

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul seçiminin yenilenmesi kararının ardından gözler 23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine çevrildi.

Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz, İstanbul adaylarına ortak yayın teklifinde bulundu. Her iki aday da canlı yayına çıkacaklarını açıkladı.

MHP lideri Bahçeli de, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Didem Arslan Hanım'a teşekkür ediyoruz daveti için. İnşallah onun tecrübesiyle bu bir araya geliş sağlanır. Hangi televizyon olursa olsun bütün televizyon yöneticileri de katılarak bir tartıya 23 Haziran'dan evvel çıkmalı. Her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz bakalım" ifadelerini kullanmıştı.

Kanal ve moderatör belli oldu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayının hangi kanalda olacağı merak ediliyor.

  • Canlı yayın 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de yapılacak. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nın bahçesinde yapılacak yayın, tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacaktır.
  • Canlı yayının moderatörlüğünü ise İsmail Küçükkaya yapacak.

Binali Yıldırım: Kemal Bey izin vermiş
SEÇİM
Binali Yıldırım: Kemal Bey izin vermiş

Yıldırım, 'Uğur Dündar'ı tercih ederim' demişti

  • Yıldırım, "Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbullulara, vatandaşlara duyurması daha doğru. 'Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı' gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah" demişti.

Binali Yıldırım: Benim tercihim tecrübeli olması bakımından Uğur Dündar’ın yönetmesi
GÜNDEM
Binali Yıldırım: Benim tercihim tecrübeli olması bakımından Uğur Dündar’ın yönetmesi

Dündar'a yanıt: Ne gibi bir zarar, anlamadım

Uğur Dündar'ın, "Moderatörlüğüm üzerinden her iki adaya ve demokrasimize zarar verebilecek bir takım hazırlıklar yapıldığını görüyor ve bu sebeple 50 yıldır ödünsüz bağlı kaldığım evrensel yayıncılık ilkeleri gereği moderatörlük yapmama yönünde aldığım kararı kamuoyuna saygıyla arz ediyorum" açıklamasına Binali Yıldırım'dan yanıt geldi.

Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

  • "Uğur Bey’in kararına üzüldüm. "Adaylar ve demokrasi zarar görür" diyor. Ne gibi bir zarar, anlamadım!
  • O soracaktı, biz cevaplayacaktık. Umarım bu kararda "birilerinin" baskısı etkili olmamıştır."

Binali Yıldırım'ın tercihi Uğur Dündar
OYNAT 00:59
Binali Yıldırım'ın tercihi Uğur Dündar
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu ile yapması planlanan ortak yayın hakkında, Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim dedi.
Ve proje raydan çıktı

Ve proje raydan çıktı

​CHP'nin İstanbul adayı öfke kontrolünü kaybetti.
ABD, Türk jetlerine dokunamaz

ABD, Türk jetlerine dokunamaz

Yaptırım gelse de hava kuvvetlerinin yol haritası hazır.
Şimdi sıra İzlandada

Şimdi sıra
İzlanda'da

​Milliler, yapılan terbiyesizliğe sahada cevap verecek.
Otobüs<br>otomobili biçti

Otobüs
otomobili biçti

​Gezi yolunda yaşanan faciada 4 kişi öldü.
Şiddetli geliyor

Şiddetli geliyor

Meteoroloji'den saat saat sağanak uyarısı.
Trump'ın İran dayanağı sahte çıktı

Trump'ın İran dayanağı sahte çıktı

​Skandalın ortaya çıkmasının ardından kapatılacak.
Adana'da<br>FETÖ operasyonu

Adana'da
FETÖ operasyonu

Yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Türk pilotların F-35<br>eğitimi durduruldu

Türk pilotların F-35
eğitimi durduruldu

​Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, açıklamalarda bulundu.

PKK'ya İHA eğitimi

PKK'ya İHA eğitimi

​PKK'lı teröristlere ABD'li uzmanlar tarafından İHA eğitimi veriliyor.
Doğu Akdeniz'de<br>gövde gösterisi

Doğu Akdeniz'de
gövde gösterisi

​TSK'nın KKTC ile müşterek icra ettiği tatbikat başladı.
New York'ta<br>büyük panik

New York'ta
büyük panik

​Manhattan'da bir binanın üzerine helikopter düştü.
İdlib kan gölü

İdlib kan gölü

​Esed rejimi ve Rusya, sivillerin yaşadığı bölgeleri vurdu.
Bu ilk vukuatı değil

Bu ilk vukuatı değil

Daha önce de karakol basmış, adam dövdürmüştü!
Şenol Güneş fırçaladı

Şenol Güneş fırçaladı

Basın toplantısında İzlandalılara tepki gösterdi.
Tek kelimeyle skandal ötesidir

Tek kelimeyle skandal ötesidir

Bahçeli'den A Milli Takım'a yapılan muameleye tepki.
Resmen istifa etti

Resmen istifa etti

Çipras, erken seçim kararını Cumhurbaşkanına sundu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.