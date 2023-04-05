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Seçim

CHP ve İYİ Parti 10 ilde 'fermuar' modelinde anlaştı

CHP ve İYİ Parti, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ile Çorum'un da aralarında olduğu 10 ilde "fermuar" listeyle seçime girecek.

14:15 . 5/04/2023 Çarşamba
AA
Akşener-Kılıçdaroğlu

Akşener-Kılıçdaroğlu

CHP ve İYİ Parti, 10 ilde aday listeleri için "fermuar" modelinde anlaştı. Alınan bilgiye göre, CHP ve İYİ Parti, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalara hız verdi. Bazı illerde ortak milletvekili adayı listesi üzerinde çalışan iki parti, Millet İttifakı'nın milletvekili sayısını artırmak için, milletvekili çıkarma olasılığı düşük olan illerde seçime, ''fermuar'' modeliyle girme kararı aldı.

Alınan oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek

Listede her iki parti adayının birbirini izlediği ''fermuar'' yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacak. ''Fermuar'' modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek. Buna göre, 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.


Yedili Masa'da Akşener ve Karamollaoğlu'nun 'İstanbul Sözleşmesi' çelişkisi
Yedili Masa'da Akşener ve Karamollaoğlu'nun 'İstanbul Sözleşmesi' çelişkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte dün akşam Beyoğlu Örnektepe Öğrenci Yurdu'nda, öğrencilerle iftar yaptı. Seçimden sonra İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili nasıl bir yol izleneceği sorulan Akşener, "Kimse cayamaz. En ufak bir tereddüt yaşanmasın. İstanbul Sözleşmesi yaşatır." ifadelerini kullandı. Akşener'in bu açıklamalarından yalnızca 5 gün önce Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genişletilmiş il divanı programında konuyla ilgili, "Biz aile mefhumunun dejenere edilmesine rıza gösteremeyiz. Bunu bilmek mecburiyetindeyiz. Aile; bir erkek, bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş. ‘Biz de bir aileyiz.’ Haydi oradan! Nereden çıkardın böyle saçmalığı?" ifadelerini kullanmıştı.


#İYİ Parti
#CHP
#Kemal Kılıçdaorğlu
#Meral Akşener
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