Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'tan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, ''Bizim kumaşımız milletimizin kuşağıdır. Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır. Bugün milli geliri 1 trilyon dolara ulan bir Türkiye varsa, MB rezervi neydi hatırlayın 27 buçuk milyar dolardı şimdi 115 milyar dolara ulaştık. Davos'tayız Bebecan o zaman benim bakanım. IMF Başkanıyla konuşuyorum, siz alacağınızı tahsis ediyor musunuz? Türkiye'nin başbakanı benim. Tabi Bebecan kızardı bozardı. 2013'ten beri bir kuruş almadık. Ne kaybettik, hiç. MB rezervimizde 115 milyar dolara çıktı'' ifadelerini kullandı. Esnafa prim müjdesi de veren Erdoğan, ''Küçük esnaflarımız için prim ödeme gün sayısını7 bin 200'e indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun'' açıklamasında bulundu.