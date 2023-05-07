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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'tan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomisi güçlü, altyapısı sağlam, hedefleri büyük, öz güveni yüksek bir Türkiye varsa, bunda 85 milyon vatandaşıyla, 81 vilayetiyle herkesin payı vardır. Bu başarıda Tayyip Erdoğan kadar sanayicinin, işçinin, çiftçinin, tüccarın, ev hanımının, memurun da alın teri vardır. Bu başarıda AK Parti kadar Türkiye davasında kenetlendiğimiz Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızın da katkısı vardır" dedi. Erdoğan, "İnşallah 14 Mayıs’tan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz. Türkiye Yüzyılı’nı yine milletimizle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

09:33 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Ülkeyi yönetme görevini devraldığımız 2002’den beri “büyük ve güçlü Türkiye” sevdasıyla canla başla çalışıyoruz.

Milletimizin sandıkta omuzlarımıza yüklediği emanete hakkıyla sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz.

Bu uğurda ne engeller aştık, bir Allah bir de aziz milletimiz biliyor.

Şayet bugün kişi başına millî gelirini 3 bin 600 dolardan 10 bin 650 dolara çıkaran…

Yıllık 36 milyar dolar yerine 255 milyar dolar ihracat yapan…

Tarımsal gayrisafi yurt içi hasılası 407 milyar lirayı geçen…

Merkez Bankası rezervi toplam 115 milyar dolara ulaşan…

İstihdamını 32 milyon sınırına getiren, yıllık 51,5 milyon turist ağırlayan…

Tarihinin en büyük ulaşım, savunma, teknoloji, enerji, sağlık, konut ve çevre projelerine imza atan...

Deprem felaketine rağmen emeklisini, işçisini, memurunu enflasyona ezdirmeyen…

Ekonomisi güçlü, altyapısı sağlam, hedefleri büyük, öz güveni yüksek bir Türkiye varsa, bunda 85 milyon vatandaşıyla, 81 vilayetiyle herkesin payı vardır.

Bu başarıda Tayyip Erdoğan kadar sanayicinin, işçinin, çiftçinin, tüccarın, ev hanımının, memurun da alın teri vardır.

Bu başarıda AK Parti kadar Türkiye davasında kenetlendiğimiz Cumhur İttifakı’ndaki ortaklarımızın da katkısı vardır.

Bu başarıda hangi siyasi görüşe, mezhebe, kökene mensup olursa olsun “önce ülkem” diyen tüm vatandaşlarımızın emeği vardır.

Bu başarıda son 21 yıldır en zor zamanlarımızda dualarını ve desteklerini bizden esirgemeyen tüm kardeşlerimizin gayreti, samimiyeti, sahiplenmesi vardır.

İnşallah 14 Mayıs’tan itibaren 21 yıldır süren bu başarı zincirimize yeni halkalar ekleyeceğiz.

Türkiye Yüzyılı’nı yine milletimizle birlikte omuz omuza inşa edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kumaşımız milletimizin kuşağıdır bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim kumaşımız milletimizin kuşağıdır bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, ''Bizim kumaşımız milletimizin kuşağıdır. Bizim hamurumuzu milletimiz karmıştır. Bugün milli geliri 1 trilyon dolara ulan bir Türkiye varsa, MB rezervi neydi hatırlayın 27 buçuk milyar dolardı şimdi 115 milyar dolara ulaştık. Davos'tayız Bebecan o zaman benim bakanım. IMF Başkanıyla konuşuyorum, siz alacağınızı tahsis ediyor musunuz? Türkiye'nin başbakanı benim. Tabi Bebecan kızardı bozardı. 2013'ten beri bir kuruş almadık. Ne kaybettik, hiç. MB rezervimizde 115 milyar dolara çıktı'' ifadelerini kullandı. Esnafa prim müjdesi de veren Erdoğan, ''Küçük esnaflarımız için prim ödeme gün sayısını7 bin 200'e indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnafımız yararlanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun'' açıklamasında bulundu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhur İttifakı
#Türkiye Yüzyılı
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