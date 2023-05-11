Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlardan geriye gidişe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Analar ağlamasın, yüreklere ateş düşmesin diye çok ciddi çabalar harcadık.
Elbette eksiklerimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız olmuştur; fakat Türkiye’ye hak ve özgürlükler alanında kazandırdıklarımız ortadadır.
Rabbim ömür, milletimiz de yetki verdikçe;
Bu ülkede analar bir daha ağlamayacak…
Çocuklarımızı kimse dağa zorla kaçıramayacak…
Geceyle birlikte şehirlerimize terörün karanlığı çökmeyecek…
Türkiye, 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve müreffeh bir yer olana kadar çalışacağız.