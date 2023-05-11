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Seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlardan geriye gidişe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, silah zoruyla kimse iradesine ipotek koyamayacak. Türkiye, 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve müreffeh bir yer olana kadar çalışacağız. Türkiye Yüzyılı’nı Kürt kardeşlerimizin de desteğiyle hep beraber inşa edeceğiz" dedi.

09:30 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Kürt kardeşlerim
Bugüne kadar
ananızın ak sütü gibi helal olan haklarınızı size teslim etmek
için
büyük mücadeleler verdik.

Analar ağlamasın, yüreklere ateş düşmesin diye çok ciddi çabalar harcadık.

Sizler, samimi gayretlerimizin en yakın şahitlerisiniz.
Hangi badireleri aşarak bugünlere geldiğimizi,
önümüze hangi tuzakların kurulduğunu
sizler çok iyi biliyorsunuz.

Elbette eksiklerimiz, yapmak isteyip de yapamadıklarımız olmuştur; fakat Türkiye’ye hak ve özgürlükler alanında kazandırdıklarımız ortadadır.

Bunlardan geriye gidişe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.
Her kim
terör tehdidi altındaki eski Türkiye’yi hortlatmaya çalışırsa, karşısında bizi bulacaktır.
Her kim
gariban Kürt çocuklarının eline silah verip askere, polise, insanımıza kurşun sıktırmaya kalkarsa, karşısında bizi bulacaktır.
Her kim
emperyalist güçler adına milletimizin huzuruna kastederse, karşısında bizi bulacaktır.
Her kim
haklarınıza el uzatmaya teşebbüs ederse, karşısında
Tayyip Erdoğan’ı
bulacak,
Cumhur İttifakı’nı
bulacaktır.

Rabbim ömür, milletimiz de yetki verdikçe;

Bu ülkede analar bir daha ağlamayacak…

Çocuklarımızı kimse dağa zorla kaçıramayacak…

Geceyle birlikte şehirlerimize terörün karanlığı çökmeyecek…

Benim Kürt kardeşimi kimse tehdit edemeyecek, silah zoruyla kimse iradesine ipotek koyamayacak!

Türkiye, 85 milyonun tamamı için daha özgür, huzurlu ve müreffeh bir yer olana kadar çalışacağız.

Türkiye Yüzyılı’nı Kürt kardeşlerimizin de desteğiyle hep beraber inşa edeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acısı ile doğrusu ile bu hikayeyi biz sizinle yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acısı ile doğrusu ile bu hikayeyi biz sizinle yazdık

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, ''Çanakkale'de koyun koyuna yatan bizim atalarımız var. Cumhuriyeti kurup yeşertenler bizim dedelerimizdir. Hakları hukukları yok sayılanlar da bizim dedelerimizdir. Rahmetli Özal ile yeniden umutlananlar, Erbakan hocamızla yol yürüyenler de bizleriz. Acısı ile doğrusu ile bu hikayeyi biz sizinle yazdık, bu vatanı sizinle özgürleştirdik. 1950'de bu ülkeyi tek parti faşizminden beraber kurtardık. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilalini beraber gerçekleştirdik. Bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara beraber gömdük. Birilerinin tankların arasından sıvışıp gittiği gecede göğsümüzü beraber siper ettik. Türkiye'yi son 21 yılda başarıdan başarıya beraber koşturduk. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın harcını da pazar günü beraber karacağız. 14 Mayıs çok önemli. Sadece adaylar arasında tercihte bulunmayacağız, cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz'' dedi.

#Recep Tayyip Erdoğan
#14 seçimleri
#Kürt
2 saat önce
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