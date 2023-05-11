Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlardan geriye gidişe kesinlikle müsaade etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, ''Çanakkale'de koyun koyuna yatan bizim atalarımız var. Cumhuriyeti kurup yeşertenler bizim dedelerimizdir. Hakları hukukları yok sayılanlar da bizim dedelerimizdir. Rahmetli Özal ile yeniden umutlananlar, Erbakan hocamızla yol yürüyenler de bizleriz. Acısı ile doğrusu ile bu hikayeyi biz sizinle yazdık, bu vatanı sizinle özgürleştirdik. 1950'de bu ülkeyi tek parti faşizminden beraber kurtardık. 3 Kasım 2002'de Anadolu ihtilalini beraber gerçekleştirdik. Bölücü terör örgütünü açtığı çukurlara beraber gömdük. Birilerinin tankların arasından sıvışıp gittiği gecede göğsümüzü beraber siper ettik. Türkiye'yi son 21 yılda başarıdan başarıya beraber koşturduk. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nın harcını da pazar günü beraber karacağız. 14 Mayıs çok önemli. Sadece adaylar arasında tercihte bulunmayacağız, cumhuriyetimizin yeni asrının nasıl olacağına da karar vereceğiz'' dedi.