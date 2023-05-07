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Seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması: Müjdeleri tek tek sıraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'nde yaptığı açıklamada, "İnşallah seçimden hemen sonra 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Asgari ücreti dolar bazında bile 3,5 kat artırarak 8 bin 500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bu rakamı da tekrar da gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız, salı günü kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

18:16 . 7/05/2023 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Eskiden 66 lira olan emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükselttik. İnşallah seçimden hemen sonra 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Asgari ücreti dolar bazında bile 3,5 kat artırarak 8 bin 500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bu rakamı da tekrar da gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız, salı günü kamuoyuna açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta bu işi bitireceğiz kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs'ta bu işi bitireceğiz kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘'Büyük İstanbul Mitingi'ne katıldı. Resmi makamlara göre miting alanında bulunan 1 milyon 700 bin kişiye hitap eden Erdoğan, ''İstanbul bugün haykırıyor, 14 Mayıs'ta birilerini emekli edeceğiz. Atatürk Havalimanı bizim için sadece seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değil. Havacılık faaliyetlerinin başladığı ve tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı verecektir. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz'' ifadelerini kullandı. Erdoğan, dış basınının düzenlenen mitingi takip ettiğini söyleyerek ''Avrupa'nın gazeteleri, dergileri şimdi burayı izliyor. Cevabı siz vereceksiniz siz. Bu mübarek ülkenin kutlu devletin üzerinden karanlık hesap yapanların yüzü düşsün. Öyle bir ses verin ki sandıktan çıkacak sonucun müjdecisi olsun'' açıklamasında bulundu.

#Recep Tayyip Erdoğan
#AK Parti
#İstanbul
#Büyük İstanbul Mitingi
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