Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı ve asgari ücret açıklaması: Müjdeleri tek tek sıraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘'Büyük İstanbul Mitingi'ne katıldı. Resmi makamlara göre miting alanında bulunan 1 milyon 700 bin kişiye hitap eden Erdoğan, ''İstanbul bugün haykırıyor, 14 Mayıs'ta birilerini emekli edeceğiz. Atatürk Havalimanı bizim için sadece seyahatlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir yer değil. Havacılık faaliyetlerinin başladığı ve tek parti CHP'si tarafından bitirildiği yerdir. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı verecektir. Biz vatanımızı böldürtmeyeceğiz'' ifadelerini kullandı. Erdoğan, dış basınının düzenlenen mitingi takip ettiğini söyleyerek ''Avrupa'nın gazeteleri, dergileri şimdi burayı izliyor. Cevabı siz vereceksiniz siz. Bu mübarek ülkenin kutlu devletin üzerinden karanlık hesap yapanların yüzü düşsün. Öyle bir ses verin ki sandıktan çıkacak sonucun müjdecisi olsun'' açıklamasında bulundu.