Cumhuriyet seçim hezimetini kabullenemiyor: 'Erdoğan kaybetti' manşeti attılar

Cumhuriyet'ten skandal manşet.
Cumhur İttifakı, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde yüzde 49,74 ile tarihi bir başarı kazandı. İttifak, 600 sandalyeli Meclis’e 323 milletvekili gönderecek. AK Parti %36 ile 267 sandalye kazanırken MHP yüzde 10,38 ile 51 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı’nın bileşeni olan Yeniden Refah Partisi de girdiği ilk seçimde önemli başarı göstererek yüzde 2,84 oy aldı. YRP, Meclis’te 5 vekil ile temsil edilecek. CHP, İyi Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve DP’den oluşan Millet İttifak ise 214 vekil çıkarabildi.
Muhalif isimler hüsrana uğradı
Cumhur İttifakı’nın resmi olmayan sonuçlara göre çoğunluğu elde etmesi, muhalif isimleri hayat kırıklığına uğrattı. Yenilgiyi bir türlü hazmedemeyen muhalefet ve yayın organları salgı operasyonunu sürdürüyor. CHP'nin yayın organı Cumhuriyet skandal bir manşetle çıktı. 'Erdoğan Kaybetti' başlığıyla manşet atan gazete, 'Tarihi seçimi birinci turda kazanan yok' ifadelerine yer verdi.