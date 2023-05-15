Cumhuriyet seçim hezimetini kabullenemiyor: 'Erdoğan kaybetti' manşeti attılar

Cumhur İttifakı, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde yüzde 49,74 ile tarihi bir başarı kazandı. İttifak, 600 sandalyeli Meclis’e 323 milletvekili gönderecek. AK Parti %36 ile 267 sandalye kazanırken MHP yüzde 10,38 ile 51 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı’nın bileşeni olan Yeniden Refah Partisi de girdiği ilk seçimde önemli başarı göstererek yüzde 2,84 oy aldı. YRP, Meclis’te 5 vekil ile temsil edilecek. CHP, İyi Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve DP’den oluşan Millet İttifak ise 214 vekil çıkarabildi.