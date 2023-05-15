Erbakan’dan teşekkür konuşması: 21 yıl sonra yeniden meclise girdik

Anket şirketlerinin manipülasyon yaptığını ifade eden Erbakan,

“Yeniden Refah Partimizi kendi gücümüzle, başka partilerin oylarıyla ve başka partilerin listeleri ile değil kendi oyları ile meclise taşınmasına yardımcı oldu. Demiştik ki bu anket şirketlerinin yaptıkları anketler gerçeği yansıtmıyor. Yeniden Refah Partisini yok sayıyorlar ve perdeliyorlar. Bu akşam seçim sandıkları açıldığı zaman ne kadar haklı olduğumuz açık bir şekilde ortaya çıktı. Anket şirketlerinin aslında manipülasyon yaptığı ve bilimsel bir gerçeği yansıtmadığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu” şeklinde konuştu.