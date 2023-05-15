Erbakan’dan teşekkür konuşması: 21 yıl sonra yeniden meclise girdik

Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için teşekkür konuşması yaptı.
Erbakan, yaptığı konuşmasında, “Gecenin bu ilerleyen saatine kadar burada bizleri bekleyen, karşılayan tüm vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimiz sandık başına gelerek oylarımızı kullandık. Vatandaşlık görevimizi hep birlikte yerine getirdik. Böyle yüksek oranda katılımla seçimleri gerçekleştiren, milli iradenin tecellisini sağlayan aziz milletimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.