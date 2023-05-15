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Seçim

Erbakan’dan teşekkür konuşması: 21 yıl sonra yeniden meclise girdik

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimde partisinin milletvekili çıkartması üzerine teşekkür konuşması yaptı. 21 yıl sonra yeniden meclise girdiklerini belirten Erbakan, “Seçmenlerimize teşekkür ettiğimiz gibi seçimlerde canla başla çalışan teşkilatımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

07:16 . 15/05/2023 Pazartesi
IHA
Fatih Erbakan

Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için teşekkür konuşması yaptı.


Erbakan, yaptığı konuşmasında, “Gecenin bu ilerleyen saatine kadar burada bizleri bekleyen, karşılayan tüm vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hepimiz sandık başına gelerek oylarımızı kullandık. Vatandaşlık görevimizi hep birlikte yerine getirdik. Böyle yüksek oranda katılımla seçimleri gerçekleştiren, milli iradenin tecellisini sağlayan aziz milletimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

21 yıl sonra yeniden meclise girdiklerini belirten Erbakan,
“Tam 21 sene aradan sonra milli görüşü, Yeniden Refah Partisini meclise taşıyan seçmenimize teşekkür ediyorum. Milli görüşün 21 sene sonra yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil edilmesini sağladılar. İstanbul 2. Bölgeden şu ana kadar ulaşan sonuçlara göre milletvekili olarak seçilmiş bulunuyorum. Seçmenlerimize teşekkür ettiğimiz gibi seçimlerde canla başla çalışan teşkilatımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Anket şirketlerinin manipülasyon yaptığını ifade eden Erbakan,
“Yeniden Refah Partimizi kendi gücümüzle, başka partilerin oylarıyla ve başka partilerin listeleri ile değil kendi oyları ile meclise taşınmasına yardımcı oldu. Demiştik ki bu anket şirketlerinin yaptıkları anketler gerçeği yansıtmıyor. Yeniden Refah Partisini yok sayıyorlar ve perdeliyorlar. Bu akşam seçim sandıkları açıldığı zaman ne kadar haklı olduğumuz açık bir şekilde ortaya çıktı. Anket şirketlerinin aslında manipülasyon yaptığı ve bilimsel bir gerçeği yansıtmadığı bir kez daha ortaya çıkmış oldu” şeklinde konuştu.
Yerli ve milli muhalefet olacaklarını söyleyen Erbakan,
“28. Dönemde 5 milletvekili ile mecliste olacağız. Mecliste yapıcı, yerli ve milli bir muhalefet ortaya koyacağız. Tek niyeti iktidarı devirmek ve iktidara gelmek isteyen muhalefetlerin yapıcı bir muhalefet olmayacağını ve milletimizin hayrına iş yapamayacağını gördük” ifadelerini kullandı.


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#Yeniden Refah Partisi
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TRABZON MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14 Mayıs 2023 - TRABZON