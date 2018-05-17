Erdoğan'dan seçimler için çok dikkat çeken kelime

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere’ye yaptığı resmi ziyareti tamamlayarak yurda döndü. Londra’dan ayrılmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'na ilişkin sorulara da cevap verdi. Habertürk'te yer alan habere göre; Erdoğan, son günlerde gündeme gelen “Erdoğan’a oy verin ama partisine değil” iddialara "O dediğiniz yaklaşımı bazı mahfiller işlemeye çalışsalar da başarılı olamazlar. Bizler ‘Cumhur İttifakı’ olarak yola çıktık. Bu işin bozulmasına fırsat vermeyiz" ifadeleri ile tepkisini dile getirdi.

"BAZI MAHFİLLER ÇALIŞSALAR DA BAŞARILI OLAMAZLAR!"

“Seçimler yaklaşıyor. Sayın Başbakan’ın da gündeme getirdiği üzere, “Erdoğan’a oy verin ama partisine değil” şeklinde bir yaklaşımı gündeme sokmaya çalışanlar var. MHP ile AK Parti arasına nifak tohumu mu sokmak isteniyor?

O dediğiniz yaklaşımı bazı mahfiller işlemeye çalışsalar da başarılı olamazlar. Bizler ‘Cumhur İttifakı’ olarak yola çıktık. Bu işin bozulmasına fırsat vermeyiz. Kimse aramıza nifak sokamaz. “Cumhurbaşkanlığı’nda Erdoğan’a oy verin, aşağıda kime verirseniz verin” şeklinde bir mantık olamaz. İnanıyorum ki AK Parti tabanı kendi partisine, MHP tabanı da kendi partisine oy verecektir. Ayrışmaya gitmemizin anlamı yok. Söz konusu dahi değil. Teşkilatımıza, “Tabanda partinize sahip çıkacaksınız” diyoruz. İttifak konusunda kararlılığımız son derece net. Sayın Bahçeli’ninki de net. ‘Cumhur İttifakı’ olarak seçeceğimiz cumhurbaşkanının güçlü olabilmesi için, parlamentoda da güçlü olmak gerektiğini biliyoruz. “Bunun için gerekli desteği vermeniz lazım” diyoruz. Arkadaşlarımız da bunu işliyorlar. Ayrımcılığa fırsat vermek istemiyoruz. Biz BBP’yi de partimizden aday gösterme suretiyle ‘Cumhur İttifakı’ bünyesine dahil ettik. BBP adayları bu seçimlere bizim partimizden girecekler.

*Mahfil 3 anlamda kullanılıyor;

1. Toplantı yeri

2. Toplanmış kimseler.

3. Camilerde müezzinler için parmaklıkla ayrılmış yüksek yer.

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