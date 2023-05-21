|
Seçim

Eski CHP'li Sevigen Yedili Masa'yı topa tuttu: Bunlar siyasi sığınmacı 40 harami

Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yedili Masa'ya ve CHP'nin vekil listelerine tepki gösteren Sevigen, "40 tane milletvekili verdik. Bunlar siyasi sığınmacı, 40 haramiler. CHP'ye çöktüler. Babacan ne diyor, eğer cumhur hareketi anayasa değişikliği konusunda bizimle çalışmak isterse biz hazırız, diyor. Bir gün zafer işareti yapıp bir gün ülkücü olacaksam böyle siyaset olmasın" ifadelerini kullandı.

11:32 . 21/05/2023 Pazar
Diğer
Mehmet Sevigen

Mehmet Sevigen

Eski Devlet Bakanı ve CHP'li Mehmet Sevigen, CNN TÜRK'ten gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özdağ ve Oğan görüşmesine değinen Sevigen, "Herkes mücadele ediyor. Tayyip bey Sinan beyle Kemal bey Ümit beyle görüştü. Muharrem bey çekilmese bu oyların bir kısmı onda kalmıştı. Sinan bey çok başarılı bir insan. Ona oy verenler de bizim oylarımızla pazarlık yapıyor, diyor. İkinci tercihlerinde yüzde 40 kemal beye yüzde 40 Tayyip beye yüzde 10 da sandığa gitmiyor. Suriyeli meselesi gibi meseleleri çok sömürüyorlar. Siyaset malzemesi yapmamalılar." dedi.

Terör-sığınmacı söylemi

CHP'li Sevigen'in açıklamalarından satır başları şöyle; "İnanın çok üzgünüm partimi koruyamadığım için. Arkadaşlarımıza çok büyük haksızlık yapıldı. Bu altılı masanın oyları yok. Oyları sıfır. Arkadaşlarımızın haklarını yiyorlar. Afiş asarken ölen gencimiz var. Meral hanım 5 gün sonra konuştu, diğerlerinin hiç umurunda değil. Bütün illerde haksızlık var, beni arıyorlar. Bağırlarına taş basıp yine gidip oy verecekler. Almanya'dan biri aradı siz konuşurken ağlıyorduk, kurtarın partimizi, dedi. Biz Kemal beye Atatürk çizgisinden vazgeçme, birbirimize yeteriz, dedik. Kendi amblemleri ile girsinler. Fatih bey kendi logosu ile girdi, çıktı oyunu aldı.

'Biz cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık istemiyoruz' desinler


Bir önerim var, bu arkadaşlar çıksın 'Biz cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bakanlık istemiyoruz. Zaten vekillik aldık' desinler. Davutoğlu'nu dinledim, halam gitti verdi dedi. Ben bütün koltukları terk ettim diyor. Tayyip beyin onu bıraktığını biliyoruz. 15 vekil aldık deyip resim çektirdik bu siyasi nezaketsizlik. Sen emeklerini çalmışsın, vekilleri toplayıp grup yapıyorsun. Şimdi bu arkadaşlar nasıl gidip oy verecek.

Liderler kendi bölgelerinde seçilebilmiş mi? Eski belediye başkanları Tunceli'de aday belirlerken bize de sorun diyorlar, sormuyor ve Yeşil Sol kazanıyor orada. Ekrem bey için miting yapacak, eski başbakan Davutoğlu görünmüyor. Ona sen görünme, diyorlar. Çıkıp meydanda savunmamış bile. Çalışsınlar diye feryat ediyorum. Şimdi oy vereceğiz de Davutoğlu başkan yardımcısı olacak diyorlar.

'Bir gün zafer işareti yapıp bir gün ülkücü olunmaz'

40 tane milletvekili verdik. Bunlar siyasi sığınmacı, 40 haramiler. CHP'ye çöktüler. Babacan ne diyor, eğer cumhur hareketi anayasa değişikliği konusunda bizimle çalışmak isterse biz hazırız, diyor. Benim kırmızı çizgim Mustafa Kemal Atatürk. Kadınlarımızı çocuklarımızı korumak birinci görevimiz bunu Atatürk ilkeleri ile yapabiliriz. Bir gün zafer işareti bir gün kurt işareti yapamayız. Bir günlük kurtçu olabilir miyiz? Böyle siyaset olur mu, böyle siyaseti Allah nasip etmesin. Bir gün zafer işareti yapıp bir gün ülkücü olacaksam böyle siyaset olmasın.

Bizim parti halk partisi. Çiftçi adayımız, işçi adayımız yok. İnsanları tanımıyorlar. Bu parti, sağ sol seçimi değil. Bu Seçim vatanseverlerin seçimi, mavi vatanın."



#Mehmet Sevigen
#Yedili Masa
#Seçim
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sinan Oğan ikinci tur için hangi adayı destekleyeceğini açıkladı mı?