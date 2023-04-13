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Seçim

Fatih Erbakan: Erbakan Hocamız vefat etti diye film bitti sanmayın film daha yeni başlıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Erbakan Hocamız vefat etti diye film bitti sanmayın, film daha yeni başlıyor" dedii.

14:47 . 13/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fatih Erbakan

Fatih Erbakan

Yeniden Refah Partisi adaylarını tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantısında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Erbakan Hocamız vefat etti diye film bitti sanmayın, film daha yeni başlıyor" dedi.

Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli görüş meclise diye haykırıyoruz, barajları aştık geliyoruz diye haykırıyoruz, Yeniden Refah’ın vakti geldi diye haykırıyoruz.

Yıkıcı değil, yapıcı muhalefet anlayışıyla vatandaşımızın teveccühüne mazhar olduk.

Ülkemizi 7'li masaya teslim etmemek için Cumhur İttifakı'na katıldık."

#Fatih Erbakan
#Yeniden Refah Partisi
#Milli Görüş
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