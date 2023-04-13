Fatih Erbakan
Yeniden Refah Partisi adaylarını tanıtım toplantısı düzenlendi.
Toplantısında konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Erbakan Hocamız vefat etti diye film bitti sanmayın, film daha yeni başlıyor" dedi.
Erbakan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Milli görüş meclise diye haykırıyoruz, barajları aştık geliyoruz diye haykırıyoruz, Yeniden Refah’ın vakti geldi diye haykırıyoruz.
Yıkıcı değil, yapıcı muhalefet anlayışıyla vatandaşımızın teveccühüne mazhar olduk.
Ülkemizi 7'li masaya teslim etmemek için Cumhur İttifakı'na katıldık."