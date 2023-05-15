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Seçim

Fazıl Say isyan bayrağını çekti: Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok

Cumhur İttifakı’nın resmi olmayan sonuçlara göre çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlanan seçimlerin etkilediği ünlü piyanist Fazıl Say, “Kafamda pek çok soru var, hiçbirine cevap yok. Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok” dedi.

11:42 . 15/05/2023 Pazartesi
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Fazıl Say

Fazıl Say

Türkiye kararını verdi, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,34 ile önde olması, muhalifliği ile tanınan piyanist Fazıl Say’ı kızdırdı. Say, sosyal medya hesabından isyan bayrağını çekti, “Artık susuyorum” dedi.

"Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu?"

Ünlü piyanist, “Bu sabah; kafamda pek çok soru var hiçbirine cevap yok. Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım. Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu, yaşamımız, yaşamım, umutlar, hak, gelecek. Hiçbirine yok. Bu sabah ben bu sabaha susuyorum. Hayat artık bu sabah…” ifadelerini kullandı.

"Kazanacağız" demişti

Seçimden 1 gün önce Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı yapan Say, "Dostlar, gençler, oy kullanalım; oylar Kemal Kılıçdaroğlu’na…" diye yazmıştı. Say'dan oyunu kullandıktan sonra da bir paylaşım gelmişti.

Kılıçdaroğlu'na destek veriyor

Bir hayli mutlu olduğu gözlenen Fazıl Say, “Yurttaşlık görevimizi yaptık. Uzun bir kuyruk, hıncahınç dolu okul, katılım görülmemiş derecede büyük. Annelerimize hediyemiz olsun bu bahar. Kazanacağız. Aydınlık bir geleceğe, demokrasiye ve dostluğa döneceğiz. Kendi sandığım; Beşiktaş 1255 heyecanla bekliyorum.” demişti.


14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...




#fazıl say
#Kemal Kılıçdaroğlu
#millet ittifakı
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