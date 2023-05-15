Fazıl Say isyan bayrağını çekti: Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok

"Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu?"

"Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu?"

Ünlü piyanist, “Bu sabah; kafamda pek çok soru var hiçbirine cevap yok. Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım. Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu, yaşamımız, yaşamım, umutlar, hak, gelecek. Hiçbirine yok. Bu sabah ben bu sabaha susuyorum. Hayat artık bu sabah…” ifadelerini kullandı.