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FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 23 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 24 Haziran'da İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonlarda İstanbul'da 27 diğer illerde de 27 olmak üzere toplam 54 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 54 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin FETÖ/PDY sözde TSK yapılanmasında örgütsel tabir ile "öğrenci" olarak faaliyet gösteren askerlerin kendilerinden sorumlu sivil mahrem imamlarca kullanılan büfe, market vb. kamuya açık yerlerde kurulu ücret karşılığı kullanılan hatlarla örgütsel iletişim şekline uygun irtibatı olduğu belirlendi.

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Adliyeye sevk edilenlerden 11'i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakılırken 7'si savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 23'ü tutuklanırken 13'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

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