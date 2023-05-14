Fuat Oktay oyunu kullandı: Çok daha aydınlık ve parlak bir Türkiye Yüzyılı için yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Türkiye sandık başında. Parti liderlerinin oy kullanacağı yerler belli oldu.Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. İnce 3 gün adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.

Siyasi isimler de oy kullanma işlemlerini gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, oyunu kullandı. Ardından kameraların karşısına geçen Oktay, "Çok daha aydınlık ve parlak bir Türkiye Yüzyılı için yürüyeceğiz. Milletimizin kararına saygı duyacağız. Diğer ülkelerde katılımların çok az olduğunu görürüz. Türkiye bu anlamda dünyaya örnek teşkil etmektedir. Çok mutluyuz, milletimiz için hayırlı olsun. Karar milletindir." dedi.