Gabar’da yeni petrol müjdesi

Karadeniz gazının şebekeye dahil edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan bir müjde daha geldi. Erdoğan, Gabar Dağı’nda yeni bir petrol rezervi keşfedildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

HÜSRANA UĞRATACAĞIZ

Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolunda atılan adımları anlatan Erdoğan, petrol kuyularını açma noktasında olumlu neticeler aldıklarını söyledi. "Her seçim öncesinde gaz buluyorlar yalanını nasıl Karadeniz gazıyla boşa çıkardıysak enerji hamlelerimize kara çalanları da yeni müjdelerle hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz” İfadelerinin kullanan Erdoğan, satır başları ile şunları kaydetti:

ÜRETİM İKİ KATINA ÇIKTI

“Özellikle petrol konusunda etrafına bakıp da iç geçiren milletimizin bir asırlık hasretini dindirmekte kararlıyız. Daha önce 'petrol yok' diye üzerine beton dökülen kuyulardan terör nedeniyle terk edilmek zorunda kalınan bölgelerden hamdolsun şimdi petrol üretmeye başladık. Dünyada karada yapılan en büyük 10 keşiften birini geçen sene Türkiye olarak gerçekleştirdik. Ülkemizin 5-6 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi iki kat artışla günlük

80 bin varile ulaştı.”

BULUNAN PETROLÜN KALİTESİ ÇOK YÜKSEK

“Şimdi sizlerle yeni bir müjdeyi daha paylaşmak istiyorum. Cudi Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musunuz ey teröristler? İşte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Cizre'ye 20 kilometre mesafedeki bu petrol rezervi çok yüksek kaliteye sahip. Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe yok.”

PETROLÜN DEĞERİ MİLYARLARCA DOLAR

“Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz. Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Yeni sahamız şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak. Böylece şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimi ile ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz. Artık rezervlerimizin toplam değerini bile konuşmuyoruz. Yoksa Gabar'daki yeni keşfimizin değeri milyarlarca doları buluyor. Karadeniz gazımızın değeri yüzlerce milyar dolarla ifade ediliyor.”

Kimsenin mezhebini sormadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını ifade ederek, “Ülkenin her karış toprağını yatırımlarla donatırken kimsenin kökenini, meşrebini, mezhebini sormadık. Ne diyor bay bay Kemal? ‘Ben Aleviyim’ diyor. Ya eyvallah. Yani biz sana Alevi misin, değil misin, bunu sormadık ki. Ve bugüne kadar bunu niye söylemedin de şimdi söylüyorsun? Demek ki oradan bir şey bekliyor. Bu ülkeyi Alevi-Sünni diye ayrıma tabi tutanlara lanet olsun” dedi.

Şimdi 11’li oldular!

Eser ve hizmet siyasetiyle bugünlere getirdikleri Türkiye’yi daha ileriye taşımak için ter döktüklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: “Birileri ise ülkenin birikimlerini önce 6’lı olarak başlayan masada paylaşmaya niyetlendi. Baktılar 7 ortakla da bu iş olmayacak, 2 büyükşehir belediye başkanını da dahil edip, ortak sayısını 9’a çıkardılar. PKK ve FETÖ durur mu? Onlar da hemen seslerini yükselttiler. Oldu mu size 11 ortak.”







