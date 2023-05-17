Gençlerin hayalleri parlamentoya taşınacak

AK Parti Ankara İl Teşkilatı’nda 18 yaşında başladığı siyasi hayatına, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Ar-Ge ve Eğitim Başkanı olarak AK Parti Genel Merkezi’nde devam ettiğini anlatan Aydemir, “Genç arkadaşlarımızın sesi olarak Meclis’e giren bir kardeşinizim” ifadelerini kullandı. “Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak” mottosuyla hareket ettiklerini belirten Aydemir, “Türkiye Yüzyılı'nın gençliğin yüzyılı olması adına teknoloji, yazılım ve kodlama alanında eğitim sisteminde çocukların adil bir şekilde yetişebilmesi ve kendi yeteneklerini keşfedebilmeleri için daha fazla çalışma yapmak istiyorum” dedi. Meclis’te “genç dilini” hakim kılmak ve gençlerin hayallerini parlamentoya aktarmak istediğini belirten Aydemir, bu gaye çerçevesinde çalışacağını dile getirdi.