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Seçim

Gençlerin hayalleri parlamentoya taşınacak

Kadın milletvekillerinin en üst seviyede temsil edildiği Meclis, 28'inci Dönem Parlamentosu olacak. Geride kalan yasama döneminde yüzde 17,1 olan kadın milletvekili oranı, bu dönem yüzde 20,1'e çıktı. 28'inci Dönem parlamentosunun en genç milletvekilleri de kadınlardan oluştu. Zehranur Aydemir, Meclis’in en genci.

04:00 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir.

AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir.

28. Dönem Parlamentosu’nun en genç milletvekili 25 yaşındaki AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir hedeflerini anlattı.

AK Parti Ankara İl Teşkilatı’nda 18 yaşında başladığı siyasi hayatına, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Ar-Ge ve Eğitim Başkanı olarak AK Parti Genel Merkezi’nde devam ettiğini anlatan Aydemir, “Genç arkadaşlarımızın sesi olarak Meclis’e giren bir kardeşinizim” ifadelerini kullandı. “Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak” mottosuyla hareket ettiklerini belirten Aydemir, “Türkiye Yüzyılı'nın gençliğin yüzyılı olması adına teknoloji, yazılım ve kodlama alanında eğitim sisteminde çocukların adil bir şekilde yetişebilmesi ve kendi yeteneklerini keşfedebilmeleri için daha fazla çalışma yapmak istiyorum” dedi. Meclis’te “genç dilini” hakim kılmak ve gençlerin hayallerini parlamentoya aktarmak istediğini belirten Aydemir, bu gaye çerçevesinde çalışacağını dile getirdi.


#AK Parti
#Kadın Milletvekili
#Genç Milletvekili
#Zehranur Aydemir
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