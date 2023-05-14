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Seçim

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Sandıktan ne çıkarsa çıksın herkesin bunu olgunlukla karşılaması gerekir

HÜDA PAR Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, oyunu kullandı. HÜDA PAR Genel Başkanı ve İstanbul 3. Bölge AK Parti Milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu Başakşehir'deki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda oyunu kullandıktan sonra bir açıklama yaptı.

12:07 . 14/05/2023 Pazar
DHA
Zekeriya Yapıcıoğlu

Zekeriya Yapıcıoğlu

Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu, yaptığı açıklamada, "Memleketimize, milletimize hayırlı olsun. İnşallah bu seçim kazasız belasız bir şekilde sonuçlanır. Vatandaşımızın iradesi, milletimizin iradesi sağlıklı bir şekilde sandığa yansır ve sandığa yansıdığı şekilde olduğu gibi sandıktan çıkar diye temenni ediyorum.  Malum biraz gergin bir seçim süreci geçirdik. Özellikle kullanılan dilden çok şikayet ettik. Çok sert bir üslup vardı. Şükür ki, o sert üslup tabana seçmene çok yansımadı. İnşallah bu saatten sonra da yansımaz. Neticede sandıktan ne çıkarsa çıksın herkesin bunu olgunlukla karşılaması gerekir. Sonuçlar milletimizin huzuruna, refahına, birliğine ülkemizin inşallah tam bağımsız bir yol için en hayırlı sonuç neyse o sandıktan çıkacaktır" dedi.

#HÜDA PAR
#AK Parti
#Zekeriya Yapıcıoğlu
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