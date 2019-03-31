Yerel Seçim 2019
Seçim Iğdır Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları 2019 - CANLI
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Iğdır Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları 2019 - CANLI

Seçim 2019 Iğdır Seçim Sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019'da seçim sonuçlarında hangi partiler öne geçti Iğdır ilinde partilerin oy oranları ve sandık sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları. Iğdır Yerel seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Iğdır seçim sonuçları.
Iğdır seçim sonuçları.

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Iğdır ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Iğdır seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Iğdır ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Iğdır ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Iğdır yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Iğdır Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Iğdır Aralık Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Iğdır Iğdır Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Iğdır Tuzluca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Iğdır Karakoyunlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

IĞDIR

Iğdır'ın kuzey ve kuzeydoğu sınırını, Aras Nehri ve bu nehrin oluşturduğu Türkiye-Ermenistan sınırı oluşturmaktadır. Doğusunda Türkiye-Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırı ve güneydoğusunda Türkiye-İran sınırı yer almaktadır.

Güneyinde Ağrı ili (Doğubayazıt ve Taşlıçay ilçeleri) bulunmaktadır. Bu sınır kabaca doğu-batı doğrultusunda uzanan ve Doğu Toroslar'ın doğudaki uzantısı olan Karasu-Aras sıradağlarından oluşmaktadır. Bu dağlar doğuya doğru uzanırken aynı zamanda Yukarı Murat-Van Bölümü ile Erzurum-Kars Bölümü arasında sınır oluşmaktadır. Bu dağların doğuya, Ağrı volkanına kadar devam eden uzantısı üzerinde sırasıyla "Kızılcaziyaret Dağı" (2887 m.), "Durak Dağı" (2811 m.), "Zor Dağı" (3196 m), "Pamuk Dağı" (2639 m.) bulunmakta ve en doğu uçta ise Büyük Ağrı (5137 m.) ve "Küçük Ağrı" (3896 m.) volkanik dağları bulunmaktadır. Durak Dağları üzerinde Balık Gölü (2250 m.) bulunmaktadır.

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Iğdır'ın batısında Aras Irmağı'na katılan Gaziler Deresi'nin batı bölümü, Kars ili, Kağızman ilçesi ile olan sınırını oluştururken kuzeybatısında da yine Kars ilinin Digor ilçesi bulunmaktadır.

Iğdır ili tamamen Aras Nehri'nin havzası içerisinde bulunmaktadır. İl sınırları içerisinde Aras Nehri'ne katılan önemli akarsular batıda Gaziler Çayı, Buruksu Çayı, doğuda ise Aşağı ve Orta Karasu çaylarıdır. Tuzluca çevresinde Bazaltik ve kahverengi topraklar geniş yayılış alanına sahipken, Iğdır Ovası'nda alüvyal topraklar, Doğu Iğdır Ovası ve Dil Ovası'nda tuzlu topraklar hakimdir.

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