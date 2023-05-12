İstanbul 2 Nolu Barosu seçime hazır: 39 ilçede görev alacaklar

"İstanbul 2 Nolu Barosu olarak milletimizin iradesinin sandığa tam olarak yansıması, muhtemel usulsüzlüklerin önlenmesi ve ihtilafların hukuka uygun olarak çözülmesi, sorulan sorulara gönüllü olarak cevap verip vatandaşlarımıza ve görevlilere danışmanlık yapmak üzere görev üstleniyoruz. Tüm avukatlarımıza farklı kanallardan çağrı yaparak göreve davet ettik. Düzenlediğimiz yüz yüze ve online eğitim toplantıları ile meslektaşlarımızın bilgilerini güncellemelerini sağladık. Baromuz Seçim Hukuku Komisyonu çalışmaları kapsamında detaylı olarak hazırlanan “2023 Sandık Rehberi” kitapçığı meslektaşlarımıza takdim edildi. İstanbul’un 39 ilçesinde seçim günü görev alacak baro temsilcileri atanarak okullarda görev alacak avukatlar belirlendi. Aynı zamanda seçim günü baro merkezimizde çalışacak merkez ekibimiz de hem vatandaşlarımız hem de meslektaşlarımız tarafından sorulacak soruları cevaplayacak, hukuki destek için hazır bulunacaktır. İstanbul 2 Nolu Barosu ülkemizin bu kritik seçiminde millet iradesinin sandığa tam ve eksiksiz yansıması için milletimize destek olmaktan onur duyacaktır."