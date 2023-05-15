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Seçim

İstanbul Havalimanı'nda kurulan sandıklardaki seçim sonuçları belli oldu

İstanbul Havalimanı dış hatlar geliş ve gidiş terminallerinde kurulan sandıklarda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlar belli oldu.

14:34 . 15/05/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda yurt dışında yaşayan 18 bin 423 Türk vatandaşı oy kullandı.

Gece saatlerinde başlayan oy sayım ve tasnif işlemi öğle saatlerinde tamamlandı.


Resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanı seçiminde 18 bin 81 oy geçerli kabul edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu 9 bin 511, Recep Tayyip Erdoğan 8 bin 1, Sinan Oğan 417, Muharrem İnce ise 152 oy aldı.


28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde geçerli oy kullanımı 17 bin 299 oldu.

Bu sonuçlara göre, CHP 6 bin 424, AK Parti 6 bin 321, İYİ Parti 1019, Yeşil Sol Parti 1010, MHP 1151, Yeniden Refah Partisi 285, Zafer Partisi 229, Türkiye İşçi Partisi 819, Anavatan Partisi 14, Genç Parti 17, Vatan Partisi 10 oy aldı.



14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...


#Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimi
#istanbul havalimanı
#Arnavutköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı
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