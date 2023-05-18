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Seçim

İstanbul’da 151 bin görevli ile takip

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 14 Mayıs’ta 151 binin üzerinde görevli ile birinci dereceden okullardan takip ettiklerini söyledi.

Rabia Şenol
01:55 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin binasında basın toplantısı düzenledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, partisinin binasında basın toplantısı düzenledi.

İstanbul İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Osman Nuri Kabaktepe, seçimi 151 binin üzerinde görevli ile takip ettiklerini açıkladı. 28 Mayıs seçiminde de millet iradesine sahip çıkacaklarını belirten Kabaktepe şunları söyledi: “İstanbul’umuzda 30 bin 803 sandıkta hem sandık kurulu üyelerimiz, asıl, resmen vermemiz gereken hem yedek üyelerimiz hem sandıklara yine verdiğimiz bir ila üç arası müşahitlerimiz, 1900 avukatımız, 5 bin 702 kat sorumlumuz, 2 bin okul sorumlumuz, 4 bin veri giriş elemanımızla yani 151 binin üzerinde kardeşimizle parti görevlimizle seçimi birinci dereceden okullardan takip ettik. Yine 28 Mayıs’ta da aynı şekilde takip edeceğiz. 14 Mayıs’ta olduğu gibi milletimizin iradesine sahip çıkacağız"



#Osman Nuri Kabaktepe
#Seçim
#AK Parti
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