İtirazlar sonuç verdi: AK Parti bir ilde vekil sayısını 2'ye yükseltti

Keskin, ilçe seçim kurulunca başvurularının incelendiğini kaydederek, "Düzeltmelerden sonra Yüksek Seçim Kurulunun son verilerine göre AK Parti'nin Isparta'daki oyu 96 bin 634, İYİ Parti'nin ise 48 bin 270 olarak bulunmaktadır. Bu veriler ışığında Isparta'dan AK Parti'nin iki milletvekili çıkardığı anlaşılmaktadır." ifadesini kullandı.