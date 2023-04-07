İYİ Parti Keşan İlçe Yönetimi görevlerinden istifa etti

İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Gökhan Yılmaz, İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle parti teşkilatında düzenlenen basın toplantısında il başkanlığına yapılan atamayı doğru bulmadıklarını söyledi.

Atamada tüzüğe aykırı davranıldığını savunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bütün siyasi partiler seçim arifesinde teşkilatlarını bir bütün içinde tutmaya her zamankinden daha fazla gayret gösterir iken, İYİ Parti üst yönetiminde bulunan ve sıfatları tam tersi olmasına rağmen asli vazifeleri teşkilat koordinasyonunu bozmak olduğu anlaşılan, sorumluluğu olmayan yetkililerin bu atamadaki amaçları anlaşılamamış ve parti vicdanında kabul görmemektedir.

İYİ Parti Genel Merkezinde bazı koltukları işgal eden, İYİ Parti'yi iktidar olacak partiden, iktidar belirleyen partiye çevirmek isteyen ülküsüz, oportünistler milletvekilliği taleplerinde başlarında sürekli mızmız eden dünkü şımarttıklarına başka yerden veremedikleri milletvekilliğini Edirne üzerinden verebilmek için Edirne İl Teşkilatı'nı promosyon yapmıştır. Pazar günü açıklanacak vekillik sıralamasını usulünü kabul etmemiz mümkün değil. Bu nedenle sürdürmekte olduğum ilçe başkanlığı görevinden yönetim kurulu üyelerimiz ile yaptığımız istişare ile birlikte yönetim kurulu üyelerimizin de istifa ettiğini buradan tüm kamuoyuna bildiriyorum."