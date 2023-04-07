|
Reklam
Reklam
Seçim

İYİ Parti Keşan İlçe Yönetimi görevlerinden istifa etti

İYİ Parti Keşan İlçe Yönetimi görevlerinden istifa etti. İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Gökhan Yılmaz, İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle parti teşkilatında düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

17:06 . 7/04/2023 Cuma
AA
Gökhan Yılmaz, parti üyeliklerinin devam ettiğini şu an görevlerinden istifa ettiklerinin altını çizdi.

Gökhan Yılmaz, parti üyeliklerinin devam ettiğini şu an görevlerinden istifa ettiklerinin altını çizdi.

İYİ Parti Keşan İlçe Başkanı Gökhan Yılmaz, İlçe Yönetim Kurulu üyeleriyle parti teşkilatında düzenlenen basın toplantısında il başkanlığına yapılan atamayı doğru bulmadıklarını söyledi.

Atamada tüzüğe aykırı davranıldığını savunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bütün siyasi partiler seçim arifesinde teşkilatlarını bir bütün içinde tutmaya her zamankinden daha fazla gayret gösterir iken, İYİ Parti üst yönetiminde bulunan ve sıfatları tam tersi olmasına rağmen asli vazifeleri teşkilat koordinasyonunu bozmak olduğu anlaşılan, sorumluluğu olmayan yetkililerin bu atamadaki amaçları anlaşılamamış ve parti vicdanında kabul görmemektedir.

İYİ Parti Genel Merkezinde bazı koltukları işgal eden, İYİ Parti'yi iktidar olacak partiden, iktidar belirleyen partiye çevirmek isteyen ülküsüz, oportünistler milletvekilliği taleplerinde başlarında sürekli mızmız eden dünkü şımarttıklarına başka yerden veremedikleri milletvekilliğini Edirne üzerinden verebilmek için Edirne İl Teşkilatı'nı promosyon yapmıştır. Pazar günü açıklanacak vekillik sıralamasını usulünü kabul etmemiz mümkün değil. Bu nedenle sürdürmekte olduğum ilçe başkanlığı görevinden yönetim kurulu üyelerimiz ile yaptığımız istişare ile birlikte yönetim kurulu üyelerimizin de istifa ettiğini buradan tüm kamuoyuna bildiriyorum."

Yılmaz, parti üyeliklerinin devam ettiğini şu an görevlerinden istifa ettiklerinin altını çizdi. Daha öncede Edirne İl Genel Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Hüseyin Erbay, Edirne Belediye Meclisinin İYİ Parti'li üyeleri Duygu Şener ve Ergun Dönmez ile çok sayıda kişi partilerinden istifa etmişti.

#Gökhan Yılmaz
#İYİ Parti
#Keşan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.