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Seçim

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs öncesi söylem değişikliği Batı'nın gündeminde: Bizi hayal kırıklığına uğratır mı?

Alman ve Fransız basınından gazeteler, Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi oyları hedeflediğine dikkati çekti. Haberlerde, "Tonunu sertleştiren Kılıçdaroğlu bizi yanıltır mı?" sorusu yöneltildi.

10:19 . 21/05/2023 Pazar
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs öncesi söylem değişikliği Batı'nın gündeminde

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs öncesi söylem değişikliği Batı'nın gündeminde

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak seçim öncesi değiştirdiği söylemleriyle dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu, terör ve mülteciler konusunda verdiği sert mesajlarla milliyetçi bir üslup benimsedi. Bu durum, uluslararası medya organlarının radarına girdi.

Tagesspiegel: Kılıçdaroğlu'nun şaşırtan söylemi

Almanya basınından Tagesspiegel gazetesi, "Mültecilere karşı kampanya: Batı, Kılıçdaroğlu hakkında yanılıyor muydu?" başlıklı bir habere imza attı. Haberde, "28 Mayıs'ta görevdeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ikinci tur seçime girecek olan cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun söylemi birçok kişiyi şaşırttı." denildi.

İlk turda kalp yapıyordu, şimdi sert sözler kullanıyor

Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin "Sınır namustur. Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğim" şeklindeki ifadelerine işaret edildi ve şöyle denildi: Geçen pazar günü yapılan ilk tur öncesinde kalp sembolleriyle demokratik ve barışçıl bir Türkiye için kampanya yürüten CHP'nin adayı, şimdi de mültecilere yönelik sert sözler kullanıyor. Batı medyası, daha önce Kılıçdaroğlu'nu destekleyici haberleriyle ve analizleriyle biliniyordu. Ancak Erdoğan'ın ilk turu önde bitirmesi, söz konusu medya çevresini de söylem değişikliğine itti.

Kılıçdaroğlu sorusu: Bizi hayal kırıklığına uğratır mı

Alman gazetesi, Kılıçdaroğlu'nun yeni tavrına değinirken, CHP Lideri hakkındaki çekincesini şu sorulara yansıttı: "Batı'da birçok kişi merak ediyor: Kılıçdaroğlu, Erdoğan gibi bizi hayal kırıklığına uğratır mı? Kılıçdaroğlu sağa mı kayıyor?"

Le Figaro: Milliyetçi seçmenler için tonunu sertleştirdi

Fransa basınından Le Figaro gazetesi de "Kılıçdaroğlu, mülteciler ve terörizm konularındaki tonunu milliyetçi seçmenler için sertleştirdi." diye yazdı. "Alışılmadık derecede sert bir tonda" konuşan Kılıçdaroğlu'nun bu tutumunun, 14 Mayıs'taki ilk turda cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı destekleyen 2,8 milyon seçmene (yüzde 5,2) gönderilmiş bir mesaj niteliği taşıdığına dikkat çekildi."



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Batı
#seçim
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