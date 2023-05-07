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Kılıçdaroğlu yine hadisi yanlış söyledi: Cennetin anahtarı kadınların ayakları altında

CHP Genel Başkanı ve Yedili Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir mitinginde yaptığı konuşmada gaflarına bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu, Hz. Muhammed'in Hadisi Şerifi'ini ikiyanlış söyledi. Kılıçdaroğlu, "Cennetin anahtarı kadınların ayakları altındadır" dedi.

14:10 . 7/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir mitinginde konuştu.

Konuşmasının sonunda “Cennet annelerin ayakları altındadır" Hadisi Şerifi'ni yine yanlış söyledi.Kılıçdaroğlu, "Cennet annelerin ayakları altındadır" hadisini "Cennetin anahtarı kadınların ayakları altındadır" şeklinde söyledi.

Daha önce de yanlış söylemişti

Geçtiğimiz ay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğluyla Trabzon'da vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddet ve kadınların ekonomik durumuna vurgulama yapmak isterken bir skandala daha imza atmıştı. Kılıçdaroğlu, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisini "Kadın, başımızın üstündedir çünkü sevgili peygamberimiz 'Cennet kadının ayakları altındadır' demiştir. Biz buna inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#hadis
#gaf
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