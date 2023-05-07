Kılıçdaroğlu yine hadisi yanlış söyledi: Cennetin anahtarı kadınların ayakları altında

Geçtiğimiz ay, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğluyla Trabzon'da vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, kadına yönelik şiddet ve kadınların ekonomik durumuna vurgulama yapmak isterken bir skandala daha imza atmıştı. Kılıçdaroğlu, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisini "Kadın, başımızın üstündedir çünkü sevgili peygamberimiz 'Cennet kadının ayakları altındadır' demiştir. Biz buna inanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.