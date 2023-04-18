Meral Akşener'den CHP'lileri kızdıracak Muharrem İnce açıklaması: Aday olması anasının ak sütü gibi helaldir

Sayın İnce ve Oğan'ın aday olma hakları analarının ak sütü gibi helaldir. Kuralları yerine getirmiş Türkiye'de yaşayan her bir vatandaş cumhurbaşkanı adayı olma hakkında sahiptir. Yüzer bin imza ile aday oldular. Bu saygı duyulacak bir iştir. Sayın İnce'nin lince tabi tutulmasını doğru bulmuyorum. İnce'nin oyları hakkında bir bilgim yok''