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MHP Genel Başkanı Bahçeli: Depremzedelere küfürler savrulması affedilemez bir alçaklıktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Türk milletinin kutuplaşmayla geçirecek bir saniyesi bile yoktur. Maalesef demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin, milletimizin sandıkta tecelli eden iradesine hakaretler yağdırması, özellikle depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır. Böylesi bir vandallığı görmezden gelmek imkansızdır" dedi.

17:15 . 18/05/2023 Perşembe
DHA
Devlet Bahçeli

Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’nin krize değil, kucaklaşmaya ihtiyacı vardır. Türk milletinin kutuplaşmayla geçirecek bir saniyesi bile yoktur. Bu nedenle vakit 85 milyon Türk vatandaşımızın tek yürek olma vaktidir. Cumhur, herkestir; nitekim herkes eşittir Türkiye’dir" şeklinde konuştu.

"Depremzedelere küfürler savrulması affedilemez bir alçaklıktır"

Bahçeli, "
Maalesef demokrasiyi ağızlarından düşürmeyenlerin, milletimizin sandıkta tecelli eden iradesine hakaretler yağdırması, özellikle depremzede vatandaşlarımıza küfürler savurması affedilemez bir alçaklıktır. Böylesi bir vandallığı görmezden gelmek imkansızdır
" ifadelerini kullandı.

#Devlet Bahçeli
#Cumhur İttifakı
#Seçim
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