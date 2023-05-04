MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecektir

Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Efeler diyarı Aydın'da olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Aydınlı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 10 gün sonra yapılacak seçimlerin milletimizin birliğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum. Seçimlerin demokratik olgunluk içinde gerçekleşmesini diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aydın tarih ve medeniyet şehridir. Anadolu'nun işgal yıllarında Efeler ayağa kalkarak destan yazmıştır. Dün Efeler yapmıştı bugün sıra bizde diyerek milli geleceğinize sahip çıkacak mısınız? Aydınlı kardeşlerim söz sizin, karar sizin, sıra hepinizin. Aydın'ın seslenişi aynı zamanda aydınlık bir geleceğin göz kamaştıran habercisidir. Size güveniyorum. Kurtuluş mücadelesinin kıvılcımı buradan tutuşturulmuştur.

Kandil'e yuvalanan teröristler her gün CHP'ye destek açıklaması yapmaktadır. İşi gücü fitne fesat çıkarmakta olan İYİ Parti Başkanından hiçbir itiraz da duyulmamıştır. İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim böylesi bir teslimiyete itibar etmeyeceklerdir. Millet İttifakına verilecek her oy Kandil'e gidecek. CHP ve İYİ Parti'ye verilecek her oy Türkiye'nin tarihi yürüyüşünü sekteye uğratacaktır.