Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılması ciddi bir motivasyon sağladı

Önümüzde çok önemli bir seçim vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi ifadesi ile son beş yıl daha görevde kalmasını sağlayacak en önemli gelişme Sayın Fatih Erbakan’ın Cumhur İttifakı'na katılması olmuştur. Bu katılım Cumhur İttifakı'nda, özellikle AK Parti tabanında büyük bir memnuniyetle karşılanmış ve ciddi bir motivasyon sağlamış ve artık tüm anketlerde de açıkça görünmektedir. İnşallah Merhum Erbakan hocamızın talebesi Sayın Erdoğan seçimleri kazanacak ve 25 yılını tamamlayarak, adeta Türkiye’yi yeniden inşa etmiş, dünya siyasetine damgasını vurmuş bir devlet adamı olarak tarihteki yerini alacaktır