Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılması ciddi bir motivasyon sağladı

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılmasını değerlendirdi.
Milli Görüş Platformu Sözcüsü ve Saadet Partili eski milletvekili Necmettin Aydın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılmasını değerlendirdi. Aydın, "Merhum Erbakan hocamız şanlı tarihimizin kaydettiği önemli kurucu liderlerden birisidir. Gümüş Motorla başlatırsak 60 yıllık aktif hayatı İslam ve Türkiye’nin temel istikametinin ana prensiplerini belirlemek ve temellerini atmakla geçmiştir. Önce ahlak ve maneviyat sonra sanayileşe demiş ve bunun hem fikri hem uygulama alt yapısını kurmuştur. O’nun 1970'li yıllarda yaptığı manevi hamle ile üniversiteye gidiş yolu açık bir şekilde açılan yüzlerce İmam Hatip Okulu mezunları Türkiye’nin yönünü Maneviyata çevirmiştir. Yine Merhum Erbakan hocamızın yaptığı büyük sanayi hamlesi ile bu günkü güçlü Türkiye’nin alt yapısını kurmuştur. Bugün bütün Anadolu organize sanayi bölgeleri üzerinden fabrikalarla donatılmıştır. Tüm bunların anası 77 organize sanayi bölgesi bizzat merhum Erbakan tarafından (1967-1977) kurulmuştur" dedi.