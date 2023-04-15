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Seçim

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılması ciddi bir motivasyon sağladı

Milli Görüş Platformu Sözcüsü ve Saadet Partili eski milletvekili Necmettin Aydın, "Önümüzde çok önemli bir seçim vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi ifadesi ile son beş yıl daha görevde kalmasını sağlayacak en önemli gelişme Sayın Fatih Erbakan’ın Cumhur İttifakı'na katılması olmuştur. Bu katılım Cumhur İttifakı'nda, özellikle AK Parti tabanında büyük bir memnuniyetle karşılanmış ve ciddi bir motivasyon sağlamış ve artık tüm anketlerde de açıkça görünmektedir. İnşallah Merhum Erbakan hocamızın talebesi Sayın Erdoğan seçimleri kazanacak ve 25 yılını tamamlayarak, adeta Türkiye’yi yeniden inşa etmiş, dünya siyasetine damgasını vurmuş bir devlet adamı olarak tarihteki yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.

17:29 . 15/04/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılmasını değerlendirdi.

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılmasını değerlendirdi.

Milli Görüş Platformu Sözcüsü ve Saadet Partili eski milletvekili Necmettin Aydın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılmasını değerlendirdi. Aydın, "Merhum Erbakan hocamız şanlı tarihimizin kaydettiği önemli kurucu liderlerden birisidir. Gümüş Motorla başlatırsak 60 yıllık aktif hayatı İslam ve Türkiye’nin temel istikametinin ana prensiplerini belirlemek ve temellerini atmakla geçmiştir. Önce ahlak ve maneviyat sonra sanayileşe demiş ve bunun hem fikri hem uygulama alt yapısını kurmuştur. O’nun 1970'li yıllarda yaptığı manevi hamle ile üniversiteye gidiş yolu açık bir şekilde açılan yüzlerce İmam Hatip Okulu mezunları Türkiye’nin yönünü Maneviyata çevirmiştir. Yine Merhum Erbakan hocamızın yaptığı büyük sanayi hamlesi ile bu günkü güçlü Türkiye’nin alt yapısını kurmuştur. Bugün bütün Anadolu organize sanayi bölgeleri üzerinden fabrikalarla donatılmıştır. Tüm bunların anası 77 organize sanayi bölgesi bizzat merhum Erbakan tarafından (1967-1977) kurulmuştur" dedi.

Aydın, "Ayrıca yürüttüğü Milli Görüş hareketi başarıya ulaşmış, kimsenin burnu kanamadan devlet, manevi değerlerini kuşandığı milleti ile kucaklaşmış ve bütünleşmiştir.
Talebeleri 20 yıldır iktidardır, 'gün gelecek herkes başörtüsüne selam duracak' demiş ve olmuştur ve inşallah başörtüsü bundan böyle gönderden hiç inmeyecektir. Merhum hocamızın talebesi Sayın Cumhurbaşkanı'mız 20 yılda Türkiye’yi adeta yeniden inşa etmiş, maneviyatın sembolü başörtüsünü gönderde tutturmuştur
" diye konuştu.
Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: SP‘nin ev sahipliği yaptığı altılı masadan biri cumhurbaşkanı olursa 'başörtüsü' gönderden inmiş olacak
Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın: SP‘nin ev sahipliği yaptığı altılı masadan biri cumhurbaşkanı olursa 'başörtüsü' gönderden inmiş olacak

Milli Görüş Platformu Sözcüsü Necmettin Aydın, geçtiğimiz ağustos ayında, altılı masanın Saadet Partisi’nin (SP) ev sahipliğindeki toplantısına dikkat çekerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aydın, "Seçimleri kazanmak amacı ile bir araya gelecek altı siyasi parti eğer amaçlarına ulaşırlarsa ve adı geçen kişilerden birisi seçimi kazanır Cumhurbaşkanı olursa Merhum Erbakan Hocamızın zamanı gelecek herkes selam duracak dediği ‘başörtüsü’ de kaybetmiş olacaktır. Yani SP'nin ev sahipliği yaptığı bu toplantı sayesinde manevi olarak başörtüsü gönderden inmiş olacaktır" değerlendirmesinde bulundu. Aydın, "İşte o gün milli görüş tarihi için kara gündür" ifadelerini kullanarak SP'ye tepki gösterdi.

"Erbakan hocamızın talebesi Sayın Erdoğan seçimleri kazanacak"

"
Önümüzde çok önemli bir seçim vardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi ifadesi ile son beş yıl daha görevde kalmasını sağlayacak en önemli gelişme Sayın Fatih Erbakan’ın Cumhur İttifakı'na katılması olmuştur. Bu katılım Cumhur İttifakı'nda, özellikle AK Parti tabanında büyük bir memnuniyetle karşılanmış ve ciddi bir motivasyon sağlamış ve artık tüm anketlerde de açıkça görünmektedir. İnşallah Merhum Erbakan hocamızın talebesi Sayın Erdoğan seçimleri kazanacak ve 25 yılını tamamlayarak, adeta Türkiye’yi yeniden inşa etmiş, dünya siyasetine damgasını vurmuş bir devlet adamı olarak tarihteki yerini alacaktır
" diyen Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:
"Erbakan etkisi devam edecektir. Merhum Erbakan Hocamızın evladı Sayın Fatih Erbakan çok kritik bir zamanda çok önemli bir kararla bu etkiyi devam ettirmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçilmesinde çok önemli pay sahibi olacaktır. Ses tonu, duruşu- beyefendiliği, söylemleri ile adeta Merhum Erbakan hocamızı andırmaktadır. Türk ve dünya siyasetine yeni bir liderin doğuşunu izliyoruz. İnşallah ikinci yirmi beş yılı evladı Erbakan tamamlayacaktır."
#Necmettin Aydın
#Yeniden Refah Partisi
#Fatih Erbakan
#Necmettin Erbakan
#Milli Görüş Platformu
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