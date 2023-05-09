Milli Savunma Bakanı Akar'dan 'özerklik' tepkisi: Onlara söz verdiler

"Mehmetçik teröristlerin peşinde. Irak'ın kuzeyindeki teröristlerin kullandığı kamplar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin kurmaya çalıştığı koridor parçalandı, teröristler kazdıkları çukurlara gömüldü, gömülmeye devam ediyor. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bizim kimsenin etnik, dini, mezhebi kimliğiyle problemimiz yok. 85 milyon, birinci sınıf Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ayrılık gayrılık yok. Bazıları içimize fitne fesat sokmaya çalışıyorlar. Hiçbir geçerliliği yok. Terör örgütü PKK hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değil. Türkler ve Kürtler kardeştir, 85 milyon bir ve beraberiz. Hiçbir zaman ayrılmayacağız."