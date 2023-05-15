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Seçim

Muhalefetin anket şirketleri çuvalladı: Manipülasyonlarla milleti kandırmışlar

Cumhur İttifakı, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde dün yüzde 49,74 ile büyük bir başarı kazandı. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.95 oy aldı. Yaşanan hezimet muhalefetin anket firmalarının yayınladığı oy oranları ise manipülasyonu ortaya çıkardı.

15:55 . 15/05/2023 Pazartesi
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Arşiv

Cumhur İttifakı, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde yüzde 49,74 ile tarihi bir başarı kazandı. İttifak, 600 sandalyeli Meclis’e 323 milletvekili gönderecek. AK Parti yüzde 36 ile 267 sandalye kazanırken MHP yüzde 10,38 ile 51 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı’nın bileşeni olan Yeniden Refah Partisi de girdiği ilk seçimde önemli başarı göstererek yüzde 2,84 oy aldı. YRP, Meclis’te 5 vekil ile temsil edilecek. CHP, İyi Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve DP’den oluşan Millet İttifak ise 214 vekil çıkarabildi.

Anketçiler çuvalladı

Anket firmalarının yayınladığı oy oranları ise manipülasyonu bir kez daha gözler önüne serdi.

METROPOLL:
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,1

Tayyip Erdoğan yüzde 46,9

Sinan Oğan yüzde 2,7

Muharrem İnce yüzde 1,3


KONDA
: Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3

Tayyip Erdoğan yüzde 43,7

Sinan Oğan yüzde 4,8

Muharrem İnce yüzde 2,2


YÖNEYLEM:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,5

Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,4

Sinan Oğan: Yüzde 4,7

Muharrem İnce: Yüzde 1,4


ORC:
Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,7

Erdoğan: Yüzde 44,2

Oğan: Yüzde 2,8

İnce: Yüzde 1,3


MAK ARAŞTIRMA:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,9

Tayyip Erdoğan: Yüzde 45,4

Sinan Oğan: Yüzde 2

Muharrem İnce: Yüzde 1,7


AVRASYA:
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51,3

Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,2

Sinan Oğan: Yüzde 3,1

Muharrem İnce: Yüzde 1,7


AKSOY:
Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,9

Erdoğan: Yüzde 45,6

Oğan: Yüzde 5,7

İnce: 0,8



#kemal kılıçdaroğlu
#seçim
#metropol
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