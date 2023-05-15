Muhalefetin anket şirketleri çuvalladı: Manipülasyonlarla milleti kandırmışlar

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Cumhur İttifakı, 14 Mayıs milletvekili seçimlerinde yüzde 49,74 ile tarihi bir başarı kazandı. İttifak, 600 sandalyeli Meclis’e 323 milletvekili gönderecek. AK Parti yüzde 36 ile 267 sandalye kazanırken MHP yüzde 10,38 ile 51 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı’nın bileşeni olan Yeniden Refah Partisi de girdiği ilk seçimde önemli başarı göstererek yüzde 2,84 oy aldı. YRP, Meclis’te 5 vekil ile temsil edilecek. CHP, İyi Parti, Deva, Gelecek, Saadet ve DP’den oluşan Millet İttifak ise 214 vekil çıkarabildi.
Anketçiler çuvalladı
Anket firmalarının yayınladığı oy oranları ise manipülasyonu bir kez daha gözler önüne serdi.
Tayyip Erdoğan yüzde 46,9
Sinan Oğan yüzde 2,7
Muharrem İnce yüzde 1,3
Tayyip Erdoğan yüzde 43,7
Sinan Oğan yüzde 4,8
Muharrem İnce yüzde 2,2
Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,4
Sinan Oğan: Yüzde 4,7
Muharrem İnce: Yüzde 1,4
Erdoğan: Yüzde 44,2
Oğan: Yüzde 2,8
İnce: Yüzde 1,3
Tayyip Erdoğan: Yüzde 45,4
Sinan Oğan: Yüzde 2
Muharrem İnce: Yüzde 1,7
Tayyip Erdoğan: Yüzde 44,2
Sinan Oğan: Yüzde 3,1
Muharrem İnce: Yüzde 1,7
Erdoğan: Yüzde 45,6
Oğan: Yüzde 5,7
İnce: 0,8