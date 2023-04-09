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Seçim

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1.sıradan aday

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, AK Parti'den milletvekili adayı oldu. Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul 1. bölge 1.sıradan aday gösterildi.

16:57 . 9/04/2023 Pazar
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Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, AK Parti'den milletvekili adayı oldu. Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul 1. bölge 1.sıradan aday gösterildi.

Bakan kurum gerek deprem bölgesinde gerekse yaptığı çalışmalar ve başarılarıyla adından çokça söz ettiren bakanlardan.

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum (1976, Ankara) Türk mühendis, teknokrat ve görevdeki çevre ve şehircilik bakanıdır.

Ankara Mimar Kemal Lisesinin ardından 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1999-2005 yıllarında inşaat alanında faaliyet gösteren çeşitli özel kuruluşlarda mühendis, şantiye şefi, koordinatör olarak çalıştı.


2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak görev yaptı. 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü görevine gelmiştir. 2009 yılından bugüne kadar T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 10 Temmuz 2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı.


Murat Kurum, evli ve 3 çocuk babasıdır.


AK Parti adaylarını belirledi: 16 bakan liste başı
AK Parti adaylarını belirledi: 16 bakan liste başı

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken AK Parti’de milletvekili listeleri belli oldu. Buna göre 16 kabine üyesi AK Parti listelerinde birinci sırada aday gösterildi. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. Sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge 1 sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1.sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge 1. Sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1.sıra, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye 1. Sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge 1. Sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 1. Sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, AK Parti'den aday oldu.


#Murat Kurum
#Çevre
#Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı
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