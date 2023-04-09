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Seçim

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için AK Parti'nin aday listesi belli oldu. Kabineden 16 isim liste başı oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi.

16:47 . 9/04/2023 Pazar
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için AK Parti'nin aday listesi belli oldu. Kabineden 16 isim liste başı oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa 2. bölge 1. sıradan aday gösterildi.

MUSTAFA VARANK KİMDİR?

Varank, 1976 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Yedikule İlkokulunda, orta öğrenimini ise İstanbul İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun olan Varank, eğitimini sürdürmek üzere ABD'ye gitti. Varank, Tallahassee Community College'da Ağ Hizmetleri Teknolojisi alanında eğitim aldı ve aynı zamanda Florida State Üniversitesinde uzman ve araştırmacı olarak görev yaptı.

Yüksek lisansını Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Bölümü'nde tamamlayan Varank, eş zamanlı olarak bilgi teknolojileri ve inovasyon araştırmaları yapan Indiana University Pervasive Technology Institute'te araştırmacı ve sistem yöneticisi pozisyonunda görev yaptı. Yurt dışındaki eğitim ve çalışma hayatını 2005 yılında bitirip Türkiye'ye dönen Varank, Başbakanlık'ta çalışmaya başladı ve 2011'de Başbakan Başdanışmanlığı görevine getirildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan Varank, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle 2014'te Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Büyükelçi unvanı verilen Varank, iyi derecede İngilizce biliyor.


AK Parti adaylarını belirledi: 16 bakan liste başı
AK Parti adaylarını belirledi: 16 bakan liste başı

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken AK Parti’de milletvekili listeleri belli oldu. Buna göre 16 kabine üyesi AK Parti listelerinde birinci sırada aday gösterildi. Kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. Sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. Bölge 1 sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. Bölge 1.sıra, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. Bölge 1. Sıra, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. Bölge 1.sıra, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye 1. Sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2. Bölge 1. Sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 1. Sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş, Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun, AK Parti'den aday oldu.



#Mustafa Varank
#Sanayi ve Teknoloji Bakanı
#AK Parti aday listesi
#2023 seçimleri
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