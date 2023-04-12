Necmi Kadıoğlu genel merkezin talimatıyla istifa etti: AK Parti yeni ismi 19 Nisan'a kadar bildirecek

Necmi Kadıoğlu.
14 Mayıs'ta gerçekleşecek Milletvekili Seçimi öncesi siyasi partiler milletvekili adaylarını YSK'ya sunmuşken AK Parti Genel Merkezi'nden önemli bir hamle geldi. AK Parti'nin İstanbul 3. Bölge 8. sıra milletvekili adayı Necmi Kadıoğlu, genel merkezin talimatıyla bugün adaylıktan istifa etti.
AK Parti, Kadıoğlu'nun yerine yeni bir ismi aday gösterecek. Yeni ismin 19 Nisan'a kadar YSK'ya bildirilmesi gerekiyor.
Kadıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, istifa gerekçesini kamuoyuyla paylaştı. Kadıoğlu, "Adaylığım sonrasında, ülkemiz adına birçok yönden tarihi öneme sahip seçimde, bölgede siyasi dengelerin değişmesiyle adaylığımın olumlu karşılık oluşturmasıyla birlikte belli çevreler tarafından sosyal medya üzerinden yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmaları başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
Bütün bu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını belirten Kadıoğlu, "Bu konularla ilgili şikayetlerim sonucunda, mahkemeler tarafından mağduriyetimin tespit edildiği ve sorumluların cezalandırıldığı da unutulmamalıdır. Bu sebeple Milletvekilliği adaylığımdan feragat ettiğimin beyanı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partim ve ülkem için çalışmaya devam edeceğim." beyanında bulundu.