Necmi Kadıoğlu genel merkezin talimatıyla istifa etti: AK Parti yeni ismi 19 Nisan'a kadar bildirecek

Bütün bu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi olmadığını belirten Kadıoğlu, "Bu konularla ilgili şikayetlerim sonucunda, mahkemeler tarafından mağduriyetimin tespit edildiği ve sorumluların cezalandırıldığı da unutulmamalıdır. Bu sebeple Milletvekilliği adaylığımdan feragat ettiğimin beyanı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da partim ve ülkem için çalışmaya devam edeceğim." beyanında bulundu.