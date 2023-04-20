Öcalan’a özgürlük sözü mü verdiniz?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Karaköprü Seçim Bürosu açılışında konuştu. “Bugün biri çıkmış AK Parti’ye, Cumhurbaşkanımıza iftira ediyor” diyen Bozdağ, “Müfteri herifler sanki birileri Kürtlere terörist diyormuş iftirasını bize yaftalamaya çalışıyorlar. Bizim ağzımızdan böyle bir kelime, Cumhurbaşkanımızın da herhangi bir yetkilimizin ağzından böyle bir kelime çıkmadı.” dedi.
CHP YÖNETİMİ AÇIKLASIN
Bozdağ şunları kaydetti: Ama PKK’ya terör örgütü demeyen, reklam olur diye demiyoruz gerekçesine sığınan Bay Kemal ve avenesi kalkıp iftira atabiliyor utanmadan. Bizimle Kürt kardeşlerimiz arasına duvar örmek isteyenlere Urfalılar sandıkta cevap verecektir. Özgürlük dönemiymiş’. Elinden kan damlayanlara özgürlük verecek bir kudreti bu millet kimseye vermez. CHP’nin yönetimine sesleniyorum. Siz HDP’lilere ne söz verdiniz? Öcalan’a hürriyet sözü verdiniz mi? Yüzyıllık Cumhuriyeti değiştirme sözü verdiniz mi? Terörün uzantısı olanlara şehirleri teslim etme sözü verdiniz mi?