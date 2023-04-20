Öcalan’a özgürlük sözü mü verdiniz?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Karaköprü Seçim Bürosu açılışında konuştu. “Bugün biri çıkmış AK Parti’ye, Cumhurbaşkanımıza iftira ediyor” diyen Bozdağ, “Müfteri herifler sanki birileri Kürtlere terörist diyormuş iftirasını bize yaftalamaya çalışıyorlar. Bizim ağzımızdan böyle bir kelime, Cumhurbaşkanımızın da herhangi bir yetkilimizin ağzından böyle bir kelime çıkmadı.” dedi.