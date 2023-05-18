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Seçim

Oylarımızı koruduk tesellisi

İYİ Parti, 14 Mayıs seçim sonuçlarını Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanan başkanlık divanında değerlendirdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu da seçimde oylarını koruduklarını söyledi.

Mehmet Güney
04:00 . 18/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu.

İYİ Parti, 14 Mayıs seçim sonuçlarını Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanan başkanlık divanında değerlendirdi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu da seçimde oylarını koruduklarını söyledi. “Milletimizin Cumhur İttifakı’nı salt çoğunluğun üzerinde bir milletvekili sayısına ulaştırdığını görüyoruz” diyen Zorlu, “İstediğimiz oy oranına ulaşamasak da oylarımızı korudu-ğumuz görülmek-tedir. Yol haritamızı kapsamlı bir şekilde belirleyeceğiz” şeklinde konuştu. Önümüzdeki 11 günlük süreçte cumhurbaşkanı seçimine odaklanacaklarını söyleyen Zorlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilebilmesi için var gücüyle çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Zorlu, “İstediğimiz sonuçları alamasak da İYİ Parti olarak oylarımızı koruduğumuz görünüyor” ifadelerini kullandı.



#İYİ Parti
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#kürşat zorlu
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