PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha: AK Parti-MHP ciddi tehlike seçimlerde yenilgiye uğratılmalı

"Bugün Türkiye'de bir seçim süreci var ya, bir umut varsa, bir değişim arayışı varsa halen Türkiye'nin demokratikleşebileceğine dair beklentiler varsa bu Zap'taki, Avaşin'deki, Metina'daki savaşın sonucudur. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Eğer AK Parti-MHP ittifakı sonuca ulaşsaydı, amaçlarına ulaşsaydı, bugün Türkiye'de kimse ağzını açamazdı. Eğer PKK savaşır durumda olmasaydı kimse Erdoğan'a, AK Parti-MHP ittifakına sesini çıkaramazdı. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Türkiye'de gerçek muhalefet yapabilmek, muhalif güç olabilmek demek aslında Kürt halkının yanında durabilmekten geçiyor. Onu yapamayan hiçbir şeyi yapamaz. Türkiye toplumunun da Türkiye'deki demokratik kesimlerin de bu gerçekliği çok iyi anlaması lazım."