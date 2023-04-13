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Seçim

PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha: AK Parti-MHP ciddi tehlike seçimlerde yenilgiye uğratılmalı

Terör örgütü PKK'dan Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir destek açıklaması daha geldi. PKK'nın sözde yöneticisi Helin Ümit, "AK Parti-MHP'nin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli" diyerek Kılıçdaroğlu'na destek istedi.

10:30 . 13/04/2023 الخميس
Yeni Şafak
PKK'nın sözde yöneticilerinden Helin Ümit, seçimde Cumhur İttifakı'nın kaybetmesinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren ifadeler kullandı.

PKK'nın sözde yöneticilerinden Helin Ümit, seçimde Cumhur İttifakı'nın kaybetmesinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren ifadeler kullandı.

Terör örgütü PKK, seçim öncesi Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde Mehmetçik'in operasyonlarıyla bozguna uğrama korkusu yaşayan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri peş peşe açıklamalar yayınlıyor. Son olarak sözde PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit, seçimlerde AK Parti-MHP'nin yenilgiye uğratılmasının çok önemli olduğunu ifade eden bir açıklamada bulundu.

Demokrasi umudu PKK sayesindeymiş!

Umudunu tamamen 7'li Masa'nın kazanmasına bağlayan terör örgütü PKK adına açıklama yapan Ümit şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Türkiye'de bir seçim süreci var ya, bir umut varsa, bir değişim arayışı varsa halen Türkiye'nin demokratikleşebileceğine dair beklentiler varsa bu Zap'taki, Avaşin'deki, Metina'daki savaşın sonucudur. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Eğer AK Parti-MHP ittifakı sonuca ulaşsaydı, amaçlarına ulaşsaydı, bugün Türkiye'de kimse ağzını açamazdı. Eğer PKK savaşır durumda olmasaydı kimse Erdoğan'a, AK Parti-MHP ittifakına sesini çıkaramazdı. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. Türkiye'de gerçek muhalefet yapabilmek, muhalif güç olabilmek demek aslında Kürt halkının yanında durabilmekten geçiyor. Onu yapamayan hiçbir şeyi yapamaz. Türkiye toplumunun da Türkiye'deki demokratik kesimlerin de bu gerçekliği çok iyi anlaması lazım."

İtiraf gibi sözler: 'AK Parti-MHP bölge için ciddi tehlike'

Kırmızı bültenle aranan terörist sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye tarihinin en kritik, en önemli seçim süreçlerinden bir tanesi yaşanıyor. Bir iktidar değişimi değil, iktidarın el değiştirdiği bir seçim olarak görmemek lazım. Daha stratejik, aslında Türkiye'deki sistemin karakterinin belirleneceği bir seçim süreci oluyor. AK Parti-MHP ittifakı yolun sonundadır, sonuna gelmiştir. Bölge açısından çok ciddi tehlikedir, tehdittir. AK Parti-MHP faşizminin bu seçimlerde yenilgiye uğratılması çok önemli. Burada küçük hesap yapmamak lazım."

  • Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Murat Karayılan ve Cemil Bayık da daha önce yaptıkları açıklamalar ile Yedili Koalisyonu desteklediklerini, seçimde Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını bildirmişlerdi.
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Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP arasındaki kirli pazarlıklar geride kalan gün bir kez daha ortaya çıkmıştı. HDP'den aday gösterilen Hasan Cemal, "Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız." itirafında bulunurken diğer HDP'li Cengiz Çandar ise, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yeni bir müzakere sürecine ve anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu söylemişti. CHP kanadından yapılan açıklamalarda ise HDP'nin PKK ile ilişkisi olmadığı öne sürülmüştü. Tüm bu yaşananlar TİP'li Ahmet Şık'ın sözlerini akıllara getirdi. Şık 2019 yılında yaptığı bir açıklamada, teröristbaşı Cemil Bayık ile görüştüğünü ve HDP-PKK arasında görüş ayrılığı olmadığını anlatmıştı. Şık açıklamasında, "Bilerek söylüyorum. HDP ile PKK arasında görüş ayrılığı yok. Demirtaş'la PKK arasında görüş ayrılığı yok" demişti.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş için kullandığı, "Tito artığı" ifadelerinin ırkçılık olarak algı malzemesi yapılmasına tepki gösterdi. Kendisinin inancı gereği ırkçılığa karşı olduğunu vurgulayan Destici, "İsmi geçen şahsiyetin PKK terör örgütüyle, PKK'nın siyasi partisiyle, sadece PKK'yla da değil DHKP-C ve sol aşırı örgütlerle iç içe olduğunu görüyoruz. Tito kim? Yugoslavya'da 27 yıllık baskıcı, zalim bir rejimin kurucusu. Marksist, Leninist dinsiz bir anlayışı getirdi bütün milletleri yok etti. Tito artığı derken zihniyetin uzantısından bahsediyorum." diye konuştu.



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#Kemal Kılıçdaroğlu
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