PKK'dan Kılıçdaroğlu'na bir destek daha: AK Parti-MHP ciddi tehlike seçimlerde yenilgiye uğratılmalı

PKK'nın sözde yöneticilerinden Helin Ümit, seçimde Cumhur İttifakı'nın kaybetmesinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seren ifadeler kullandı.
Terör örgütü PKK, seçim öncesi Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren açıklamalar yapmaya devam ediyor.
Cumhur İttifakı'nın seçimi kazanması halinde Mehmetçik'in operasyonlarıyla bozguna uğrama korkusu yaşayan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri peş peşe açıklamalar yayınlıyor. Son olarak sözde PKK Merkez Komite Üyesi Helin Ümit, seçimlerde AK Parti-MHP'nin yenilgiye uğratılmasının çok önemli olduğunu ifade eden bir açıklamada bulundu.
Demokrasi umudu PKK sayesindeymiş!
İtiraf gibi sözler: 'AK Parti-MHP bölge için ciddi tehlike'
- Terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Murat Karayılan ve Cemil Bayık da daha önce yaptıkları açıklamalar ile Yedili Koalisyonu desteklediklerini, seçimde Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını bildirmişlerdi.