Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Seçim Sandık sonucu ittifakı bozmaz
2019 YEREL SEÇİMİ

Sandık sonucu ittifakı bozmaz

MHP lideri Bahçeli, ‘’23 Haziran’da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı’nın varlığı devam edecektir’’ dedi. Bahçeli, terör örgütü elebaşının mektubuna ilişkin ise ‘’Teröristbaşının mektubu HDP’nin zillet ittifakına verdiği desteğe duyulan tepkidir’’ ifadelerini kullandı.

Talha Menteş Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yazılı açıklamada bulundu:

MHP, 23 Haziran seçimiyle ilgili son hazırlıklarını Yenikapı ruhuna tam ve eksiksiz bir şekilde bağlı kalarak sürdürmektedir. Cumhur İttifakı'nın başarısı konusunda fedakârca ve kararlılıkla mücadele ettiğimiz tartışma götürmez bir gerçektir. 23 Haziran'da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir. Çünkü Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, istiklalin muhafızıdır. Hiçbir fitne-fesat akın ve akımı ittifakımızın sağlıklı doğasına, sağlam duruşuna zarar veremeyecek, mukavemetimizi kıramayacaktır.

İSTİSMARA MÜDAHALE

CHP’nin başını çektiği, İP’in bütün imkânlarıyla destek verdiği, iç ve dış odakların açık açık yardım ve yataklık yaptığı zillet ittifakı karanlık emellerine ulaşamayacaktır. HDP ve Kandil CHP’nin yanında hizalanmıştır. Karşımızdaki tablo esef ve ibret vericidir. İmralı’da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken teröristbaşı anlaşılan odur ki, HDP’nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır. Teröristbaşının mektubu HDP’nin vahim sapmasına, zillet ittifakına verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur.

İSTANBUL EHLİNE EMANET EDİLECEK

PKK'nın siyaset acentesi HDP'nin teröristbaşının uyarısına rağmen marazi ve mahsurlu stratejisinde bir değişikliğe gitmeme iradesi ise 23 Haziran üzerinde oynanan ahlaksız oyunu iyice gözler önüne sermiş olacaktır. HDP-PKK-teröristbaşı ve terörist Demirtaş arasındaki derin çatlakların analiz ve yorumu yapılacak, İstanbul içine çekilmek istenen girdaptan 23 Haziran’da tamamıyla kurtulacak, İstanbul ehline emanet edilecek, Binali Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecektir.

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