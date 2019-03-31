Seçim 2019 |Batman Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Batman ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Batman seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Batman ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Batman ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Batman yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Batman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Batman Beşiri Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Batman Gercüş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Batman Kozluk Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Batman Sason Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Batman Hasankeyf Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

BATMAN

Batman, Türkiye Cumhuriyeti'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan bir ildir.

İl nüfusu 599.103'tür. İlin yüzölçümü 4.477 m2'dir. İl merkezinin denizden yüksekliği: 570 m.'dir.

TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 6 ilçe, 11 belediye, bu belediyelerde 126 mahalle ve ayrıca 284 köyü vardır.

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Dicle'nin aktığı topraklarda zengin tarihi geçmişi koruyan Batman ve antik kenti Hasankeyf; üç bini aşkın mağarası, orta çağdan kalma tarihi köprüsü, eski çarşısı, camii minareleri ve tarihsel anıtlarıyla bir doğa harikasıdır. Dünyaca ünlü sanat tarihçi Tahsin Acet Batmanlıdır. 1990 yılına kadar çok hızlı bir gelişme yaşayan Batman, 16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Beşiri Kozluk ve Sason ilçeleri Siirt'ten, Hasankeyf ve Gerçüş ilçeleri Mardin'den alınıp Merkeze bağlanarak Türkiye'nin 72. ili olma unvanına kavuşmuştur.