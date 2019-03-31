Yerel Seçim 2019
Seçim Seçim 2019 |Batman Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI
SEÇİM SONUÇLARI

Seçim 2019 |Batman Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 Batman Seçim Sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019'da seçim sonuçlarında hangi partiler öne geçti Batman ilinde partilerin oy oranları ve sandık sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları. Batman Yerel seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Batman seçim sonuçları.
Batman seçim sonuçları.

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Batman ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Batman seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Batman ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Batman ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Batman yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Batman Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Batman Beşiri Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Batman Gercüş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Batman Kozluk Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Batman Sason Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Batman Hasankeyf Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

BATMAN

Batman, Türkiye Cumhuriyeti'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan bir ildir.

İl nüfusu 599.103'tür. İlin yüzölçümü 4.477 m2'dir. İl merkezinin denizden yüksekliği: 570 m.'dir.

TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 6 ilçe, 11 belediye, bu belediyelerde 126 mahalle ve ayrıca 284 köyü vardır.

REKLAM

Dicle'nin aktığı topraklarda zengin tarihi geçmişi koruyan Batman ve antik kenti Hasankeyf; üç bini aşkın mağarası, orta çağdan kalma tarihi köprüsü, eski çarşısı, camii minareleri ve tarihsel anıtlarıyla bir doğa harikasıdır. Dünyaca ünlü sanat tarihçi Tahsin Acet Batmanlıdır. 1990 yılına kadar çok hızlı bir gelişme yaşayan Batman, 16 Mayıs 1990 tarih ve 3647 sayılı kanunla Beşiri Kozluk ve Sason ilçeleri Siirt'ten, Hasankeyf ve Gerçüş ilçeleri Mardin'den alınıp Merkeze bağlanarak Türkiye'nin 72. ili olma unvanına kavuşmuştur.

Yalan vaatte bulunanlarnasıl yönetecek göreceğiz

Yalan vaatte bulunanlar
nasıl yönetecek göreceğiz

Erdoğan, balkon konuşmasında sonuçları değerlendirdi.
Reform zamanı

Reform zamanı

İş dünyası: Seçimsiz dönemde baş gündem ekonomi olmalı.
Cumhur kazandı zafer Türkiyenin

Cumhur kazandı zafer Türkiye'nin

15 Temmuz ruhu, dimdik ayakta.
Kazanan Türk milleti

Kazanan Türk milleti

​MHP lideri Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
İstanbul'da el değiştiren ilçeler

İstanbul'da el değiştiren ilçeler

​İstanbul'un ilçelerinde dikkat çeken sonuçlar.
Doların adı var<br>altının kazancı

Doların adı var
altının kazancı

​Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.
Aliyev'den Erdoğan'a kutlama

Aliyev'den Erdoğan'a kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Meclis'in vekil<br>sayısı düştü

Meclis'in vekil
sayısı düştü

Belediye başkanı seçilen vekiller belli oldu.

FETÖ'cüler CHP dedi

FETÖ'cüler CHP dedi

FETÖ tutukluları tercihini CHP'den yana yaptı.
AK Parti'ye en büyük destek Esenler'den

AK Parti'ye en büyük destek Esenler'den
Taklacı <br>hezimete uğradı

Taklacı
hezimete uğradı

Saadet Partisi'nin adayı İdris Naim Şahin Ordu'da büyük şok yaşadı.
MHP İstanbul'da<br>ilk kez belediye kazandı

MHP İstanbul'da
ilk kez belediye kazandı

​Kesin olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı önde.
Sonuçlanan il ve ilçeler

Sonuçlanan il ve ilçeler

​Sandıkların tümü açıldı, kazananlar belli oldu.
Ramazan ayının <br>olmazsa olmazları

Ramazan ayının
olmazsa olmazları
Yusuf'un köyünde kazanan belli oldu

Yusuf'un köyünde kazanan belli oldu

​Bayburt'un Mutlu köyünde sonuçlar açıklandı.
Üsküdar seçim sonuçları

Üsküdar seçim sonuçları

Açılan sandık sonuçlarında AK Parti önde.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.