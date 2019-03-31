Yerel Seçim 2019
Seçim Seçim 2019 Bilecik Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI
SEÇİM SONUÇLARI

Seçim 2019! Bilecik Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 Bilecik Seçim Sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019'da seçim sonuçlarında hangi partiler öne geçti Bilecik ilinde partilerin oy oranları ve sandık sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları. Bilecik Yerel seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bilecik seçim sonuçları
Bilecik seçim sonuçları

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Bilecik ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Bilecik seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Bilecik ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Bilecik ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Bilecik yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Bilecik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Bilecik Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Bozüyük Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Gölpazarı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Osmaneli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Pazaryeri Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Söğüt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Yenipazar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik İnhisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

BİLECİK

Bilecik, eski adıyla "Ertuğrul", Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan bir ildir.

REKLAM

İl Nüfusu: 223.448'dir. Bu nüfusun %82,6'sı şehirlerde yaşamaktadır (2016). İlin yüzölçümü 4.179 m2'dir. İlde km2'ye 52 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 98'dir.) İl merkezinin denizden yüksekliği: 513 m.'dir.

2016 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 11 belediye, bu belediyelerde 61 mahalle ve ayrıca 245 köyü vardır.

Şeyh Edebali'nin türbesi buradadır. Bilecik, Marmara Bölgesi'nin güney doğusunda yer almaktadır. Bilecik; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesiştiği noktadadır. Şehir en eski bilinen adları "Agrilion" ve "Belekoma"dır. Bilecik, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu topraklardır.

Bilecik'te Batı Anadolu ağzı kullanılmaktadır.

Yalan vaatte bulunanlarnasıl yönetecek göreceğiz

Yalan vaatte bulunanlar
nasıl yönetecek göreceğiz

Erdoğan, balkon konuşmasında sonuçları değerlendirdi.
Reform zamanı

Reform zamanı

İş dünyası: Seçimsiz dönemde baş gündem ekonomi olmalı.
Cumhur kazandı zafer Türkiyenin

Cumhur kazandı zafer Türkiye'nin

15 Temmuz ruhu, dimdik ayakta.
Kazanan Türk milleti

Kazanan Türk milleti

​MHP lideri Bahçeli, seçim sonuçlarını değerlendirdi.
İstanbul'da el değiştiren ilçeler

İstanbul'da el değiştiren ilçeler

​İstanbul'un ilçelerinde dikkat çeken sonuçlar.
Doların adı var<br>altının kazancı

Doların adı var
altının kazancı

​Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu.
Aliyev'den Erdoğan'a kutlama

Aliyev'den Erdoğan'a kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.
Meclis'in vekil<br>sayısı düştü

Meclis'in vekil
sayısı düştü

Belediye başkanı seçilen vekiller belli oldu.

FETÖ'cüler CHP dedi

FETÖ'cüler CHP dedi

FETÖ tutukluları tercihini CHP'den yana yaptı.
AK Parti'ye en büyük destek Esenler'den

AK Parti'ye en büyük destek Esenler'den
Taklacı <br>hezimete uğradı

Taklacı
hezimete uğradı

Saadet Partisi'nin adayı İdris Naim Şahin Ordu'da büyük şok yaşadı.
MHP İstanbul'da<br>ilk kez belediye kazandı

MHP İstanbul'da
ilk kez belediye kazandı

​Kesin olmayan sonuçlara göre MHP'nin adayı önde.
Sonuçlanan il ve ilçeler

Sonuçlanan il ve ilçeler

​Sandıkların tümü açıldı, kazananlar belli oldu.
Ramazan ayının <br>olmazsa olmazları

Ramazan ayının
olmazsa olmazları
Yusuf'un köyünde kazanan belli oldu

Yusuf'un köyünde kazanan belli oldu

​Bayburt'un Mutlu köyünde sonuçlar açıklandı.
Üsküdar seçim sonuçları

Üsküdar seçim sonuçları

Açılan sandık sonuçlarında AK Parti önde.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.