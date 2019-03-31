Seçim 2019! Bilecik Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Bilecik ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Bilecik seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Bilecik ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Bilecik ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Bilecik yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Bilecik Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Bilecik Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Bozüyük Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Gölpazarı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Osmaneli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Pazaryeri Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Söğüt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik Yenipazar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Bilecik İnhisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

BİLECİK

Bilecik, eski adıyla "Ertuğrul", Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan bir ildir.

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İl Nüfusu: 223.448'dir. Bu nüfusun %82,6'sı şehirlerde yaşamaktadır (2016). İlin yüzölçümü 4.179 m2'dir. İlde km2'ye 52 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 98'dir.) İl merkezinin denizden yüksekliği: 513 m.'dir.

2016 yılında TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 11 belediye, bu belediyelerde 61 mahalle ve ayrıca 245 köyü vardır.

Şeyh Edebali'nin türbesi buradadır. Bilecik, Marmara Bölgesi'nin güney doğusunda yer almaktadır. Bilecik; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgelerinin kesiştiği noktadadır. Şehir en eski bilinen adları "Agrilion" ve "Belekoma"dır. Bilecik, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu topraklardır.

Bilecik'te Batı Anadolu ağzı kullanılmaktadır.