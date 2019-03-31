Yerel Seçim 2019
Seçim Seçim 2019 | Nevşehir Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI
SEÇİM SONUÇLARI

Seçim 2019 | Nevşehir Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 Nevşehir Seçim Sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019'da seçim sonuçlarında hangi partiler öne geçti Nevşehir ilinde partilerin oy oranları ve sandık sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları. Nevşehir Yerel seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevşehir seçim sonuçları.
Nevşehir seçim sonuçları.

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Nevşehir ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Nevşehir seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Nevşehir ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Nevşehir ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Nevşehir yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Nevşehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Nevşehir Avanos Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Nevşehir Derinkuyu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Nevşehir Gülşehir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Nevşehir Hacıbektaş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Nevşehir Kozaklı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Nevşehir Nevşehir Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Nevşehir Ürgüp Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Nevşehir Acıgöl Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

NEVŞEHİR

Nevşehir, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir ildir.

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Nevşehir, Muşkara adlı bir köy iken, şehir halini almaya başlamasından sonra, 18 yüzyılda Osmanlıca "yeni kent" anlamındaki bugünkü adını almıştır.

Nevşehir, 6429 sayılı yasa ile Nevşehir 20 Temmuz 1954 tarihinde il haline getirildi. Kırşehir ve Kırşehir'e bağlı Mucur, Avanos, Hacıbektaş (1945'te ilçe oldu), Kayseri'ye bağlı Ürgüp (1935'te ilçe oldu), Niğde'ye bağlı Arapsun (1948'de Gülşehir adını aldı) Nevşehir'in ilçeleri haline getirildi. Kozaklı ve Hamamorta köyleri Avanos'a bağlı birer köy iken birleştirilerek 1954'te Kozaklı adıyla ilçe olarak Nevşehir'e bağlandı. Kırşehir 1957'de tekrar il yapıldı. Mucur ilçesi ile beraber Nevşehir'den ayrıldı. Daha önceleri Melegübü ismi ile anılan bir bucak merkezi olan Derinkuyu 1 Nisan 1960'ta ilçe durumuna getirildi. Acıgöl kasabası ise 4 Temmuz 1987'de ilçe olmuştur.

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