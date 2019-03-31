Seçim 2019 |Osmaniye Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Osmaniye ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Osmaniye seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Osmaniye ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Osmaniye ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Osmaniye yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Osmaniye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Osmaniye Bahçe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Osmaniye Kadirli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Osmaniye Osmaniye Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Osmaniye Düziçi Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Osmaniye Hasanbeyli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Osmaniye Sumbas Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Osmaniye Toprakkale Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019