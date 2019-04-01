31 Mart 2019 Merkez Yerel Seçim Sonuçları
Kadir Kara
MHP
%54,5
61.817 oy
Davut Çuhadar
İYİ Parti
%19,7
22.346 oy
Diğer
%26
29.328 oy
Osmaniye - Merkez İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 452 / 452
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Kadir Kara MHP
- Davut Çuhadar İYİ Parti
- Alpaslan Koca Bağımsız
- Mehmet Ali Özkal HDP
- Erdinç Say BTP
- Katılım oranı % 79,8
- Toplam seçmen150.217
- Kullanılan oy119.924
- Geçerli oy113.491
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14135.153
- 30 Mar 14118.945
- 30 Mar 14114.373
- Açılan sandık
- 452 / 452
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Kadir Kara MHP
- Davut Çuhadar İYİ Parti
- Alpaslan Koca Bağımsız
- Mehmet Ali Özkal HDP
- Erdinç Say BTP
- Katılım oranı % 79,8
- Toplam seçmen150.217
- Kullanılan oy119.924
- Geçerli oy113.491
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14135.153
- 30 Mar 14118.945
- 30 Mar 14114.373
Merkez Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 452 / 452
- %100
Osmaniye İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Osmaniye ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bahçe İbrahim Baz % 100 % 48,9 % 48,3 % 1,4 % 1,1 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bahçe İbrahim Baz % 100 % 48,88 % 48,32 % 1,42 % 1,09 % 0 % 0,18 SP
- Bahçe (30 Mar 14) % 54,09 % 44,1 % 0,87 % 0 % 0 % 0,48 SP
- Düziçi Alper Öner % 100 % 41 % 0 % 58,2 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Düziçi Alper Öner % 100 % 41,04 % 0 % 58,15 % 0 % 0 % 0,55 SP
- Düziçi (30 Mar 14) % 40,26 % 20,26 % 38,54 % 0 % 0 % 0,49 SP
- Hasanbeyli Selahattin Denizoğlu % 100 % 46,3 % 4,2 % 0 % 0 % 0 % 49,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hasanbeyli Selahattin Denizoğlu % 100 % 46,25 % 4,24 % 0 % 0 % 0 % 49,4 SP
- Hasanbeyli (30 Mar 14) % 23,71 % 48,73 % 1,44 % 0 % 0 % 25,47 SP
- Kadirli Ömer Tarhan % 100 % 0 % 61,2 % 0 % 36,8 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kadirli Ömer Tarhan % 100 % 0 % 61,17 % 0 % 36,81 % 0 % 0,91 SP
- Kadirli (30 Mar 14) % 39,35 % 52,58 % 6,53 % 0 % 0 % 0,51 BBP
- Merkez Kadir Kara % 100 % 0 % 54,5 % 0 % 19,7 % 3,6 % 16,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Kadir Kara % 100 % 0 % 54,47 % 0 % 19,69 % 3,63 % 16,89 Bağımsız
- Merkez (30 Mar 14) % 37,45 % 47,34 % 9,91 % 0 % 0 % 2,64 Bağımsız
- Sumbas Zeki Demiroğlu % 100 % 48,1 % 4,1 % 0 % 10,8 % 0 % 36,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sumbas Zeki Demiroğlu % 100 % 48,14 % 4,05 % 0 % 10,76 % 0 % 36,59 DP
- Sumbas (30 Mar 14) % 33,31 % 39,87 % 24,72 % 0 % 0 % 1,68 BBP
- Toprakkale Mehmet Daşöz % 100 % 39,9 % 34,6 % 23,8 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Toprakkale Mehmet Daşöz % 100 % 39,94 % 34,6 % 23,79 % 0 % 0 % 1,54 SP
- Toprakkale (30 Mar 14) % 25,99 % 23,87 % 29,23 % 0 % 0 % 11,62 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Osmaniye Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 452 / 452
- %100
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2017 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2014 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2011 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2010 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2007 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2002 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1999 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1995 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1991 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1988 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1969 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1965 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1961 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1957 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1954 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1950 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
1946 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi