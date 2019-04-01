Seçim Osmaniye Toprakkale Seçim Sonuçları – Toprakkale Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Toprakkale Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Mehmet Daşöz
Mehmet Daşöz
AK Parti
%39,9
2.490 oy
Güney Akgül
Güney Akgül
MHP
%34,6
2.157 oy
Diğer
%25
1.588 oy
Osmaniye - Toprakkale İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 25 / 25
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %39,9
  • %34,6
  • %23,8
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • %39,9
  • %34,6
  • %23,8
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26
  • %23,9
  • %29,2
  • %0
  • %0
  • %20,9
  • %26
  • %23,9
  • %29,2
  • %0
  • %0
  • %20,9
Tüm Partiler
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
Bahçe
yukleniyor
Düziçi
yukleniyor
Hasanbeyli
yukleniyor
Kadirli
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sumbas
yukleniyor
Toprakkale
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Daşöz AK Parti
  • Güney Akgül MHP
  • Ali Bekirçavuşoğlu CHP
  • Oğuzhan Ulaşlı SP
  • Fazlı Başdoğan BTP
  • Katılım oranı % 90,7
  • Toplam seçmen7.088
  • Kullanılan oy6.431
  • Geçerli oy6.235
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.642
  • 30 Mar 148.172
  • 30 Mar 147.871
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Toprakkale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 25 / 25
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %74,5
  • %39,9
  • %34,6
  • %74,5
  • %39,9
  • %34,6
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %23,8
  • %23,8
  • %0
  • %23,8
  • %23,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
Bahçe
yukleniyor
Düziçi
yukleniyor
Hasanbeyli
yukleniyor
Kadirli
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sumbas
yukleniyor
Toprakkale
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Daşöz AK Parti
  • Güney Akgül MHP
  • Ali Bekirçavuşoğlu CHP
  • Oğuzhan Ulaşlı SP
  • Fazlı Başdoğan BTP
  • Katılım oranı % 90,7
  • Toplam seçmen7.088
  • Kullanılan oy6.431
  • Geçerli oy6.235
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 148.642
  • 30 Mar 148.172
  • 30 Mar 147.871
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Toprakkale Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Toprakkale Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 25 / 25
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %39,9
    2.490 oy
  • %34,6
    2.157 oy
  • %23,8
    1.483 oy
  • %1,5
    96 oy
  • %0,1
    9 oy
  • %39,9
    2.490 oy
  • %34,6
    2.157 oy
  • %23,8
    1.483 oy
  • %1,5
    96 oy
  • %0,1
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26
    2.046 oy
  • %23,9
    1.879 oy
  • %29,2
    2.301 oy
  • %7,9
    625 oy
  • %0,3
    21 oy
  • %26
    2.046 oy
  • %23,9
    1.879 oy
  • %29,2
    2.301 oy
  • %7,9
    625 oy
  • %0,3
    21 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %11,6
    915 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %11,6
    915 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    84 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %1,1
    84 oy
  • %0

Osmaniye İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Osmaniye ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Osmaniye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 452 / 452
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • HDP
  • BTP
  • %54,5
    61.817 oy
  • %19,7
    22.346 oy
  • %16,9
    19.171 oy
  • %3,6
    4.121 oy
  • %2,7
    3.112 oy
  • %54,5
    61.817 oy
  • %19,7
    22.346 oy
  • %16,9
    19.171 oy
  • %3,6
    4.121 oy
  • %2,7
    3.112 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
    54.144 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    3.023 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    166 oy
  • %47,3
    54.144 oy
  • %0
  • %2,6
    3.023 oy
  • %0
  • %0,1
    166 oy
  • SP
  • DP
  • DSP
  • TKP
  • AK Parti
  • %1,8
    2.011 oy
  • %0,3
    381 oy
  • %0,3
    322 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,8
    2.011 oy
  • %0,3
    381 oy
  • %0,3
    322 oy
  • %0,2
    210 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    1.366 oy
  • %0,4
    510 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    42.830 oy
  • %1,2
    1.366 oy
  • %0,4
    510 oy
  • %0
  • %0
  • %37,4
    42.830 oy
  • CHP
  • BBP
  • VP
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %9,9
    11.334 oy
  • %0,7
    744 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %9,9
    11.334 oy
  • %0,7
    744 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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