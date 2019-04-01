31 Mart 2019 Bahçe Yerel Seçim Sonuçları
İbrahim Baz
AK Parti
%48,9
4.540 oy
Ömer Okan Fettahlıoğlu
MHP
%48,3
4.488 oy
Diğer
%3
261 oy
Osmaniye - Bahçe İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 36 / 36
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İbrahim Baz AK Parti
- Ömer Okan Fettahlıoğlu MHP
- Bekir Kavcı CHP
- Nazım Akyüz İYİ Parti
- Mehmet Topçu SP
- Katılım oranı % 92
- Toplam seçmen10.432
- Kullanılan oy9.602
- Geçerli oy9.289
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 149.085
- 30 Mar 148.651
- 30 Mar 148.365
- Açılan sandık
- 36 / 36
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İbrahim Baz AK Parti
- Ömer Okan Fettahlıoğlu MHP
- Bekir Kavcı CHP
- Nazım Akyüz İYİ Parti
- Mehmet Topçu SP
- Katılım oranı % 92
- Toplam seçmen10.432
- Kullanılan oy9.602
- Geçerli oy9.289
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 149.085
- 30 Mar 148.651
- 30 Mar 148.365
Bahçe Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 36 / 36
- %100
Osmaniye İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Osmaniye ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bahçe İbrahim Baz % 100 % 48,9 % 48,3 % 1,4 % 1,1 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Bahçe İbrahim Baz % 100 % 48,88 % 48,32 % 1,42 % 1,09 % 0 % 0,18 SP
- Bahçe (30 Mar 14) % 54,09 % 44,1 % 0,87 % 0 % 0 % 0,48 SP
- Düziçi Alper Öner % 100 % 41 % 0 % 58,2 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Düziçi Alper Öner % 100 % 41,04 % 0 % 58,15 % 0 % 0 % 0,55 SP
- Düziçi (30 Mar 14) % 40,26 % 20,26 % 38,54 % 0 % 0 % 0,49 SP
- Hasanbeyli Selahattin Denizoğlu % 100 % 46,3 % 4,2 % 0 % 0 % 0 % 49,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Hasanbeyli Selahattin Denizoğlu % 100 % 46,25 % 4,24 % 0 % 0 % 0 % 49,4 SP
- Hasanbeyli (30 Mar 14) % 23,71 % 48,73 % 1,44 % 0 % 0 % 25,47 SP
- Kadirli Ömer Tarhan % 100 % 0 % 61,2 % 0 % 36,8 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Kadirli Ömer Tarhan % 100 % 0 % 61,17 % 0 % 36,81 % 0 % 0,91 SP
- Kadirli (30 Mar 14) % 39,35 % 52,58 % 6,53 % 0 % 0 % 0,51 BBP
- Merkez Kadir Kara % 99,8 % 0 % 54,4 % 0 % 19,6 % 3,7 % 16,8 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Merkez Kadir Kara % 99,8 % 0 % 54,43 % 0 % 19,64 % 3,66 % 16,81 Bağımsız
- Merkez (30 Mar 14) % 37,45 % 47,34 % 9,91 % 0 % 0 % 2,64 Bağımsız
- Sumbas Zeki Demiroğlu % 100 % 48,1 % 4,1 % 0 % 10,8 % 0 % 36,6 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Sumbas Zeki Demiroğlu % 100 % 48,14 % 4,05 % 0 % 10,76 % 0 % 36,59 DP
- Sumbas (30 Mar 14) % 33,31 % 39,87 % 24,72 % 0 % 0 % 1,68 BBP
- Toprakkale Mehmet Daşöz % 100 % 39,7 % 33,1 % 24,8 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MILLET DIGER
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Toprakkale Mehmet Daşöz % 100 % 39,66 % 33,14 % 24,78 % 0 % 0 % 1,54 SP
- Toprakkale (30 Mar 14) % 25,99 % 23,87 % 29,23 % 0 % 0 % 11,62 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Osmaniye Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 451 / 452
- %99,8
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1987 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1987 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1983 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1982 Anayasa Referandumu Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1977 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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1973 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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