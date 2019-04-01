Seçim Osmaniye Bahçe Seçim Sonuçları – Bahçe Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Bahçe Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
İbrahim Baz
İbrahim Baz
AK Parti
%48,9
4.540 oy
Ömer Okan Fettahlıoğlu
Ömer Okan Fettahlıoğlu
MHP
%48,3
4.488 oy
Diğer
%3
261 oy
Osmaniye - Bahçe İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %48,9
  • %48,3
  • %1,4
  • %1,1
  • %0
  • %0,3
  • %48,9
  • %48,3
  • %1,4
  • %1,1
  • %0
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,1
  • %44,1
  • %0,9
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %54,1
  • %44,1
  • %0,9
  • %0
  • %0
  • %0,9
Tüm Partiler
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
Bahçe
yukleniyor
Düziçi
yukleniyor
Hasanbeyli
yukleniyor
Kadirli
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sumbas
yukleniyor
Toprakkale
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Baz AK Parti
  • Ömer Okan Fettahlıoğlu MHP
  • Bekir Kavcı CHP
  • Nazım Akyüz İYİ Parti
  • Mehmet Topçu SP
  • Katılım oranı % 92
  • Toplam seçmen10.432
  • Kullanılan oy9.602
  • Geçerli oy9.289
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.085
  • 30 Mar 148.651
  • 30 Mar 148.365
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bahçe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %97,2
  • %48,9
  • %48,3
  • %97,2
  • %48,9
  • %48,3
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %2,5
  • %1,4
  • %1,1
  • %2,5
  • %1,4
  • %1,1
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
Bahçe
yukleniyor
Düziçi
yukleniyor
Hasanbeyli
yukleniyor
Kadirli
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sumbas
yukleniyor
Toprakkale
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İbrahim Baz AK Parti
  • Ömer Okan Fettahlıoğlu MHP
  • Bekir Kavcı CHP
  • Nazım Akyüz İYİ Parti
  • Mehmet Topçu SP
  • Katılım oranı % 92
  • Toplam seçmen10.432
  • Kullanılan oy9.602
  • Geçerli oy9.289
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.085
  • 30 Mar 148.651
  • 30 Mar 148.365
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bahçe Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Bahçe Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %48,9
    4.540 oy
  • %48,3
    4.488 oy
  • %1,4
    132 oy
  • %1,1
    101 oy
  • %0,2
    17 oy
  • %48,9
    4.540 oy
  • %48,3
    4.488 oy
  • %1,4
    132 oy
  • %1,1
    101 oy
  • %0,2
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %54,1
    4.525 oy
  • %44,1
    3.689 oy
  • %0,9
    73 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    40 oy
  • %54,1
    4.525 oy
  • %44,1
    3.689 oy
  • %0,9
    73 oy
  • %0
  • %0,5
    40 oy
  • BTP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0,1
    11 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    11 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    7 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    31 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    7 oy
  • %0
  • %0
  • %0,4
    31 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Osmaniye İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Osmaniye ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Osmaniye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 451 / 452
  • %99,8
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • HDP
  • BTP
  • %54,4
    61.668 oy
  • %19,6
    22.249 oy
  • %16,8
    19.043 oy
  • %3,7
    4.143 oy
  • %2,7
    3.062 oy
  • %54,4
    61.668 oy
  • %19,6
    22.249 oy
  • %16,8
    19.043 oy
  • %3,7
    4.143 oy
  • %2,7
    3.062 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
    54.144 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    3.023 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    166 oy
  • %47,3
    54.144 oy
  • %0
  • %2,6
    3.023 oy
  • %0
  • %0,1
    166 oy
  • SP
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • %1,8
    1.991 oy
  • %0,3
    367 oy
  • %0,3
    313 oy
  • %0,2
    262 oy
  • %0,2
    209 oy
  • %1,8
    1.991 oy
  • %0,3
    367 oy
  • %0,3
    313 oy
  • %0,2
    262 oy
  • %0,2
    209 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    1.366 oy
  • %0,4
    510 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.366 oy
  • %0,4
    510 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,4
    42.830 oy
  • %9,9
    11.334 oy
  • %0,7
    744 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    42.830 oy
  • %9,9
    11.334 oy
  • %0,7
    744 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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