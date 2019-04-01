Seçim Osmaniye Kadirli Seçim Sonuçları – Kadirli Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Kadirli Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Ömer Tarhan
Ömer Tarhan
MHP
%61,2
30.209 oy
Ömer Lutfullah Çubukçu
İYİ Parti
%36,8
18.178 oy
Diğer
%2
995 oy
Osmaniye - Kadirli İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 198 / 198
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • Diğer
  • %61,2
  • %36,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2
  • %61,2
  • %36,8
  • %0
  • %0
  • %0
  • %2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,6
  • %0
  • %39,4
  • %6,5
  • %0
  • %1,5
  • %52,6
  • %0
  • %39,4
  • %6,5
  • %0
  • %1,5
Tüm Partiler
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
Bahçe
yukleniyor
Düziçi
yukleniyor
Hasanbeyli
yukleniyor
Kadirli
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sumbas
yukleniyor
Toprakkale
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Tarhan MHP
  • Ömer Lutfullah Çubukçu İYİ Parti
  • İbrahim Ergün SP
  • Adnan Atılgan DP
  • Uğur Çolak BTP
  • Katılım oranı % 81,3
  • Toplam seçmen65.537
  • Kullanılan oy53.265
  • Geçerli oy49.382
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1458.160
  • 30 Mar 1451.621
  • 30 Mar 1449.771
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kadirli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 198 / 198
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %61,2
  • %61,2
  • %0
  • %61,2
  • %61,2
  • %0
  • MILLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %36,8
  • %36,8
  • %0
  • %36,8
  • %36,8
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
Bahçe
yukleniyor
Düziçi
yukleniyor
Hasanbeyli
yukleniyor
Kadirli
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sumbas
yukleniyor
Toprakkale
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ömer Tarhan MHP
  • Ömer Lutfullah Çubukçu İYİ Parti
  • İbrahim Ergün SP
  • Adnan Atılgan DP
  • Uğur Çolak BTP
  • Katılım oranı % 81,3
  • Toplam seçmen65.537
  • Kullanılan oy53.265
  • Geçerli oy49.382
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1458.160
  • 30 Mar 1451.621
  • 30 Mar 1449.771
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kadirli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Kadirli Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 198 / 198
  • %100
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %61,2
    30.209 oy
  • %36,8
    18.178 oy
  • %0,9
    449 oy
  • %0,8
    391 oy
  • %0,3
    155 oy
  • %61,2
    30.209 oy
  • %36,8
    18.178 oy
  • %0,9
    449 oy
  • %0,8
    391 oy
  • %0,3
    155 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,6
    26.171 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    217 oy
  • %0,5
    233 oy
  • %0,1
    58 oy
  • %52,6
    26.171 oy
  • %0
  • %0,4
    217 oy
  • %0,5
    233 oy
  • %0,1
    58 oy
  • AK Parti
  • CHP
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,4
    19.585 oy
  • %6,5
    3.251 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    256 oy
  • %39,4
    19.585 oy
  • %6,5
    3.251 oy
  • %0
  • %0
  • %0,5
    256 oy
  • VP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Osmaniye İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Osmaniye ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Osmaniye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 451 / 452
  • %99,8
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • HDP
  • BTP
  • %54,4
    61.668 oy
  • %19,6
    22.249 oy
  • %16,8
    19.043 oy
  • %3,7
    4.143 oy
  • %2,7
    3.062 oy
  • %54,4
    61.668 oy
  • %19,6
    22.249 oy
  • %16,8
    19.043 oy
  • %3,7
    4.143 oy
  • %2,7
    3.062 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
    54.144 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    3.023 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    166 oy
  • %47,3
    54.144 oy
  • %0
  • %2,6
    3.023 oy
  • %0
  • %0,1
    166 oy
  • SP
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • %1,8
    1.991 oy
  • %0,3
    367 oy
  • %0,3
    313 oy
  • %0,2
    262 oy
  • %0,2
    209 oy
  • %1,8
    1.991 oy
  • %0,3
    367 oy
  • %0,3
    313 oy
  • %0,2
    262 oy
  • %0,2
    209 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    1.366 oy
  • %0,4
    510 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.366 oy
  • %0,4
    510 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,4
    42.830 oy
  • %9,9
    11.334 oy
  • %0,7
    744 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    42.830 oy
  • %9,9
    11.334 oy
  • %0,7
    744 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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