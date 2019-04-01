Seçim Osmaniye Düziçi Seçim Sonuçları – Düziçi Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Düziçi Yerel Seçim Sonuçları

02:00 Süre İçinde Yenilenecek
Alper Öner
Alper Öner
CHP
%58,2
17.133 oy
Ökkeş Namlı
Ökkeş Namlı
AK Parti
%41
12.090 oy
Diğer
%1
238 oy
Osmaniye - Düziçi İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 110 / 110
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • HDP
  • Diğer
  • %58,2
  • %41
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • %58,2
  • %41
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,5
  • %40,3
  • %20,3
  • %0
  • %0
  • %0,9
  • %38,5
  • %40,3
  • %20,3
  • %0
  • %0
  • %0,9
Tüm Partiler
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
Bahçe
yukleniyor
Düziçi
yukleniyor
Hasanbeyli
yukleniyor
Kadirli
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sumbas
yukleniyor
Toprakkale
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alper Öner CHP
  • Ökkeş Namlı AK Parti
  • Teyfik Akçay SP
  • Şükrü Talay BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen34.815
  • Kullanılan oy30.962
  • Geçerli oy29.461
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.848
  • 30 Mar 1426.506
  • 30 Mar 1425.566
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Düziçi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 110 / 110
  • %100
  • MILLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %58,2
  • %58,2
  • %0
  • %58,2
  • %58,2
  • %0
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %41
  • %41
  • %0
  • %41
  • %41
  • %0
  • DIGER
  • HDP
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
BHÇ MER KDR DÜZ HSN SUM TPR
Bahçe
yukleniyor
Düziçi
yukleniyor
Hasanbeyli
yukleniyor
Kadirli
yukleniyor
Merkez
yukleniyor
Sumbas
yukleniyor
Toprakkale
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MILLET
  • DIGER
  • HDP

*2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alper Öner CHP
  • Ökkeş Namlı AK Parti
  • Teyfik Akçay SP
  • Şükrü Talay BTP
  • Katılım oranı % 88,9
  • Toplam seçmen34.815
  • Kullanılan oy30.962
  • Geçerli oy29.461
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1428.848
  • 30 Mar 1426.506
  • 30 Mar 1425.566
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Düziçi Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

Düziçi Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 110 / 110
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • MHP
  • %58,2
    17.133 oy
  • %41
    12.090 oy
  • %0,6
    163 oy
  • %0,3
    75 oy
  • %0
    0 oy
  • %58,2
    17.133 oy
  • %41
    12.090 oy
  • %0,6
    163 oy
  • %0,3
    75 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,5
    9.854 oy
  • %40,3
    10.294 oy
  • %0,5
    124 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %20,3
    5.179 oy
  • %38,5
    9.854 oy
  • %40,3
    10.294 oy
  • %0,5
    124 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %20,3
    5.179 oy
  • İYİ Parti
  • HDP
  • DSP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,1
    23 oy
  • %0
  • DP
  • TKP
  • Bağımsız
  • Diğer
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    69 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    69 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Osmaniye İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Osmaniye ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MILLET DIGER
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Osmaniye Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 451 / 452
  • %99,8
  • MHP
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • HDP
  • BTP
  • %54,4
    61.668 oy
  • %19,6
    22.249 oy
  • %16,8
    19.043 oy
  • %3,7
    4.143 oy
  • %2,7
    3.062 oy
  • %54,4
    61.668 oy
  • %19,6
    22.249 oy
  • %16,8
    19.043 oy
  • %3,7
    4.143 oy
  • %2,7
    3.062 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
    54.144 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,6
    3.023 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    166 oy
  • %47,3
    54.144 oy
  • %0
  • %2,6
    3.023 oy
  • %0
  • %0,1
    166 oy
  • SP
  • DP
  • DSP
  • Diğer
  • TKP
  • %1,8
    1.991 oy
  • %0,3
    367 oy
  • %0,3
    313 oy
  • %0,2
    262 oy
  • %0,2
    209 oy
  • %1,8
    1.991 oy
  • %0,3
    367 oy
  • %0,3
    313 oy
  • %0,2
    262 oy
  • %0,2
    209 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,2
    1.366 oy
  • %0,4
    510 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    1.366 oy
  • %0,4
    510 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • AK Parti
  • CHP
  • BBP
  • VP
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,4
    42.830 oy
  • %9,9
    11.334 oy
  • %0,7
    744 oy
  • %0
    0 oy
  • %37,4
    42.830 oy
  • %9,9
    11.334 oy
  • %0,7
    744 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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