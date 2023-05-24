Sol HDP’nin başını yaktı

5 bin 639 üyesi olan Sol Parti, Özgürlük ve Demokrasi Partisi’nin (ÖDP) 8. Olağanüstü Kurultayı’nda alınan isim değişikliği kararı ile kuruldu. Parti 14 Mayıs seçimlerine Sosyalist Güç Birliği İttifakı’yla katıldı.Parti girdiği ilk seçimlerden ise 78 binden fazla oy aldı. Güney Doğu Anadolu’da geçerli oyların binde 37’sini alan Sol Parti, il başkanlığının dahi olmadığı Diyarbakır’da 5 bin 825 oy aldı. Batman’da bin 938 oy alan Sol Parti, bu ilde Yeşil Sol Parti adayı Nurten Ertuğrul’un vekil şansını engelledi. Ertuğrul’un seçilmesi için Yeşil Sol Parti’nin 2 bin oy daha alması yetiyordu.