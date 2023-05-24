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Seçim

Sol HDP’nin başını yaktı

14 Mayıs seçimlerine ‘Yeşil Sol Parti’ listelerinden giren HDP’de, ‘sol’ ifadesi yüzünden yaşanan muhafazakar seçimini kaybederiz endişesi seçim sonuçlarına farklı bir şekilde yansıdı. HDP’nin Doğu ve Güney Doğu Anadolu illerindeki oylarının bir bölümü isim benzerliği yüzünden Sol Parti’ye kaydı.

Uğur Duyan
02:15 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yeşil Sol Parti'nin oyları Sol Parti'ye kaydı.

Yeşil Sol Parti'nin oyları Sol Parti'ye kaydı.

14 Mayıs seçimlerine ‘Yeşil Sol Parti’ listelerinden giren HDP’de, ‘sol’ ifadesi yüzünden yaşanan muhafazakar seçimini kaybederiz endişesi seçim sonuçlarına farklı bir şekilde yansıdı. HDP’nin Doğu ve Güney Doğu Anadolu illerindeki oylarının bir bölümü isim benzerliği yüzünden Sol Parti’ye kaydı.

5 BİN ÜYESİ VAR

5 bin 639 üyesi olan Sol Parti, Özgürlük ve Demokrasi Partisi’nin (ÖDP) 8. Olağanüstü Kurultayı’nda alınan isim değişikliği kararı ile kuruldu. Parti 14 Mayıs seçimlerine Sosyalist Güç Birliği İttifakı’yla katıldı.Parti girdiği ilk seçimlerden ise 78 binden fazla oy aldı. Güney Doğu Anadolu’da geçerli oyların binde 37’sini alan Sol Parti, il başkanlığının dahi olmadığı Diyarbakır’da 5 bin 825 oy aldı. Batman’da bin 938 oy alan Sol Parti, bu ilde Yeşil Sol Parti adayı Nurten Ertuğrul’un vekil şansını engelledi. Ertuğrul’un seçilmesi için Yeşil Sol Parti’nin 2 bin oy daha alması yetiyordu.

Sol Parti en son ÖDP adıyla girdiği seçimde ülke genelinde 17 bin oy almıştı.


CHP'li Abdüllatif Şener Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur politikasını eleştirdi: HDP seçmenini ürkütmeyelim
CHP'li Abdüllatif Şener Kılıçdaroğlu'nun ikinci tur politikasını eleştirdi: HDP seçmenini ürkütmeyelim

Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı canlı yayında Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim politikasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda Milliyetçilere yönelmesini gereksiz bulan Şener, ''İlk turda Milliyetçi oyları kaybettiğini düşünüyor. 2. turda da bunu telafi edebilmek için çok şiddetli bir şekilde HDP tabanını rahatsız edebilecek üsluplar kullanıyor.'' dedi. Kılıçdaroğlu'nu avantajlı hale getiren partinin HDP oylarının olduğunu söyledi. Şener bu sözleriyle PKK'nın siyasi kolu olan HDP'nin desteğini kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu seçildiği takdirde ''Açıkça söyleyeyim, Kemal bey seçilirse verdiği sözlerden hiç birini gerçekleştiremez. Millet ittifakının en büyün iddiası olan güçlendirilmiş parlamenter sistem artık hayal.'' dedi.


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